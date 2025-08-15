¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¡¢ºÇ½ª40´¬È¯ÇäÄ¾Á°¡ª8/15¤è¤ê39´¬Ê¬¤ò2½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸ø³«
¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù(¾®ÎÓÍ¸ã)¤ÎºÇ½ª´¬¤È¤Ê¤ëÂè40´¬¤¬¡¢2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢8·î15Æü¤«¤é8·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¾®³Ø´Û¤ÎWEBÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ó¥Ã¥³¥ß¡×¤È¡¢Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¦¤§¤Ö¤ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹39´¬Ê¬¤òÌµÎÁ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¤ÎÆÃÈÖÊüÁ÷¤ä¡¢°¦É²FC¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥¢¥ª¥¢¥·¥µ¥ó¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤ÆËÜºî¤Ë¿¨¤ì¤ë¿Í¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£ºÇ½ª40´¬È¯ÇäÄ¾Á°¡ª¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù39´¬Ê¬ÌµÎÁ
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2025Ç¯8·î15Æü0:00¡Á8·î28Æü23:59
¡¦WEBÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ó¥Ã¥³¥ß¡×
¡¦Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×
¡¦Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¦¤§¤Ö¤ê¡×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¤ÎÆÃÈÖÊüÁ÷¤ä¡¢°¦É²FC¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥¢¥ª¥¢¥·¥µ¥ó¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤ÆËÜºî¤Ë¿¨¤ì¤ë¿Í¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£ºÇ½ª40´¬È¯ÇäÄ¾Á°¡ª¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù39´¬Ê¬ÌµÎÁ
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2025Ç¯8·î15Æü0:00¡Á8·î28Æü23:59
¡¦WEBÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ó¥Ã¥³¥ß¡×
¡¦Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×
¡¦Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¦¤§¤Ö¤ê¡×