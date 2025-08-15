「定時後に1時間の会議…だと？」大事な荷物に間に合わない→猛ダッシュした男の末路【作者に聞く】
働く中で経験する日々の出来事を、哀愁漂うタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかりだ。
ウォーカープラスでは、そんな青木さんのサラリーマン生活を『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』と題し、実際の体験談とともに届ける。今回のテーマは、時間との勝負である宅配の「不在票」にまつわるエピソードだ。
このエピソードは青木さん自身の体験談かと尋ねると、「4年前くらいに実際に体験した話です。荷物を受け取るために、頑張って仕事をすべて終わらせ、『さあ帰るぞ』と思った矢先の出来事でした。喉から聞いたこともない息切れの音がするくらい、全速力で走ったのですが、無念です…」と語った。
一人暮らしの「荷物受け取り問題」は根深いかという問いには、「そうですね。ネットショッピングを多用するようになってからは凄くその問題に直面しています。『休日は何してる？』って聞かれたときに『時間指定の宅配便を待ってる』と答えてしまうくらいには根深い気がします」と、現代ならではの悩みを明かした。
確実に荷物を受け取るための対策については、「皆さんご存知だと思いますが、置き配サービスが利用できる場合には利用するようにしています。このサービスのおかげで、仕事のスケジュールを確認して受け取る煩わしさ、再配達をお願いするときの申し訳なさ、そして全速力で走ることもなくなったので、すごく助かっていますね」と、自身の対策法を話した。
