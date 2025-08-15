´Ú¹ñ ¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¸µË¡Áê¤¬²¸¼Ï¤Ç½Ð½ê¡ÖÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¡×
»Ò¤É¤â¤òÉÔÀµÆþ³Ø¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ËÍí¤ß¡¢Ä¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ÆÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¸µË¡Áê¤¬15Æü¡¢½Ð½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î²¸¼Ï¤ËÁêÅö¤¹¤ëÆÃÊÌ¼ÏÌÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¡¡¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¸µË¡Áê
¡Ö·ûË¡¾å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¡×
¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¸µË¡Áê¤ÏÊ¸ºßÆÒ¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¿ÏÇ¤¬¼¡¡¹¤ÈÉâ¾å¤·¼ºµÓ¡£»Ò¤É¤â¤ÎÆþ»î¤ÎÉÔÀµ¤ËÍí¤à¶ÈÌ³Ë¸³²¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÄ¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡¢µîÇ¯12·î¤«¤éÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤«¤é¤Î²òÊü¤òµÇ°¤¹¤ë15Æü¤Î¡Ö¸÷ÉüÀá¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤è¤½2200¿Í¤òÆüËÜ¤Î²¸¼Ï¤ËÁêÅö¤¹¤ëÆÃÊÌ¼ÏÌÈ¤È¤·¡¢¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¸µË¡Áê¤â¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¸µË¡Áê¤Ïº£¸å¡¢¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿³×¿··ÏÌîÅÞ¡ÖÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¡×¤ÎÂåÉ½¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é»ä¤âÎÏÅº¤¨¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£