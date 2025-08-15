NY株式14日（NY時間13:18）（日本時間02:18）
ダウ平均　　　44794.68（-127.59　-0.28%）
ナスダック　　　21729.66（+16.52　+0.08%）
CME日経平均先物　42830（大証終比：+210　+0.49%）

欧州株式14日終値
英FT100　 9177.24（+12.01　+0.13%）
独DAX　 24377.50（+191.91　+0.79%）
仏CAC40　 7870.34（+65.37　+0.84%）

米国債利回り
2年債　 　3.737（+0.062）
10年債　 　4.283（+0.050）
30年債　 　4.871（+0.045）
期待インフレ率　 　2.393（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.712（+0.032）
英　国　　4.641（+0.052）
カナダ　　3.414（+0.017）
豪　州　　4.209（-0.014）
日　本　　1.542（+0.033）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.61（+0.96　+1.53%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3381.10（-27.20　-0.80%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117680.69（-5271.23　-4.29%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1739万0852（-778982　-4.29%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ