ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１２７ドル安 ナスダックは小幅高
NY株式14日（NY時間13:18）（日本時間02:18）
ダウ平均 44794.68（-127.59 -0.28%）
ナスダック 21729.66（+16.52 +0.08%）
CME日経平均先物 42830（大証終比：+210 +0.49%）
欧州株式14日終値
英FT100 9177.24（+12.01 +0.13%）
独DAX 24377.50（+191.91 +0.79%）
仏CAC40 7870.34（+65.37 +0.84%）
米国債利回り
2年債 3.737（+0.062）
10年債 4.283（+0.050）
30年債 4.871（+0.045）
期待インフレ率 2.393（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（+0.032）
英 国 4.641（+0.052）
カナダ 3.414（+0.017）
豪 州 4.209（-0.014）
日 本 1.542（+0.033）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.61（+0.96 +1.53%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3381.10（-27.20 -0.80%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117680.69（-5271.23 -4.29%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1739万0852（-778982 -4.29%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
