終戦前日の京橋駅空襲、語り継ぐ難しさ「決してあきらめず、平和への意識を…」終戦80年
太平洋戦争の終戦前日、アメリカ軍による最後の大阪大空襲で多くの命が奪われた「京橋駅空襲」。
8月14日午前、惨劇から80年を迎え、被災者慰霊祭が大阪市城東区のJR京橋駅南口にある慰霊碑前で営まれた。
慰霊祭は1955（昭和30）年に始まり、71回目。
1945年（昭和20年）8月14日、米軍のB29爆撃機145機が来襲（第8次大阪大空襲）。ターゲットは大阪城の敷地内にあった大阪陸軍造兵廠（大阪砲兵工廠）。6万5000人が動員され、「東洋一の軍需工場」と呼ばれていた。
B29爆撃機は650発もの爆弾を次々に投下、造兵廠一帯は壊滅的な被害を受けた。その際、1トン爆弾が近くの国鉄京橋駅を直撃し駅舎は吹き飛んだ。
身元が判明した死者は210人、実際の犠牲者は500人〜600人と推定されている。
戦争体験者の高齢化に加え、ここ数年は猛暑の影響で参列を見送り、当日は自宅で過ごす当事者や遺族も多い。
慰霊祭世話人会（大阪市旭区）によると、空襲被災者や遺族へ送付した案内状は、メールと封書で計300通。終戦80年の今年は、約半数を超える約250人が参列した。
参列した大阪市立旭東中学校・冨永恵丞教諭（28）は高校3年だった10年前、終戦70年に関連した授業で初めて“戦争語り部”の存在を知り、教師となった今、いかに生徒たちに語り継ぐか考えている。そして、「歴史上の出来事ではなく、世界中でリアルで起きている紛争を通して、平和への意識をどうやって高めることができるか、きっかけを与えるのが教育の現場。私たちはそこをあきらめてはいけない」と誓った。