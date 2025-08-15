レオナルド・ディカプリオ、“警察の職務質問”受ける
レオナルド・ディカプリオ（50歳）が、スペインのイビサ島で開催されたイベントに入場する前に、警察の職務質問を受ける一幕があった。
イベントはプライベートヴィラで行われ、テキーラブランド「パトロン」とスペインの俳優・歌手のアロン・パイパーが主催。ディカプリオは恋人とされるモデルのヴィットリア・チェレッティ（27歳）と共に現地入りしていた。
英紙デイリー・メールが入手した現場の映像には、女性が「いま、完全に身体検査されてる」と話す様子が記録されているが、この女性がヴィットリアかどうかは不明となっている。
関係者によると、ディカプリオだけが狙われたわけではなく、参加者全員が身分証の提示と身体検査を受けたという。警察は当初ディカプリオに気づかず、後に二度見してから通したとのこと。
当日は黒の服装にキャップとチェーンというお馴染みのスタイルで登場し、スマートフォンに集中する姿が目撃された。会場にはケンダル・ジェンナーや親友のトビー・マグワイアも出席していた。
ディカプリオはこれまでにもたびたびイビサを訪れており、プライベートな休暇やイベントの場として親しんでいる。
