日経225先物：15日2時＝180円高、4万2800円
15日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比180円高の4万2800円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては150.74円高。出来高は7565枚となっている。
TOPIX先物期近は3072.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.55ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42800 +180 7565
日経225mini 42795 +165 139027
TOPIX先物 3072.5 +13.5 11370
JPX日経400先物 27630 +135 520
グロース指数先物 781 +2 418
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
