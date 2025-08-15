　15日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比180円高の4万2800円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては150.74円高。出来高は7565枚となっている。

　TOPIX先物期近は3072.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.55ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42800　　　　　+180　　　　7565
日経225mini 　　　　　　 42795　　　　　+165　　　139027
TOPIX先物 　　　　　　　3072.5　　　　 +13.5　　　 11370
JPX日経400先物　　　　　 27630　　　　　+135　　　　 520
グロース指数先物　　　　　 781　　　　　　+2　　　　 418
東証REIT指数先物　　売買不成立

