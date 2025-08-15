【洪水警報】秋田県・男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町に発表 15日01:23時点
気象台は、午前1時23分に、洪水警報を男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町に発表しました。
沿岸では、15日昼前まで土砂災害に、15日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■男鹿市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
15日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
15日明け方にかけて警戒
■潟上市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
15日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
15日明け方にかけて警戒
■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
15日昼前にかけて警戒
・浸水
15日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
15日明け方にかけて警戒
■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
15日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
15日明け方にかけて警戒
■井川町
□大雨警報
・土砂災害
15日昼前にかけて警戒
・浸水
15日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
15日明け方にかけて警戒