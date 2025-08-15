TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前1時23分に、洪水警報を男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町に発表 15日01:23時点

沿岸では、15日昼前まで土砂災害に、15日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■男鹿市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　15日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　15日明け方にかけて警戒

■潟上市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　15日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　15日明け方にかけて警戒

■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
　15日昼前にかけて警戒
・浸水
　15日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　15日明け方にかけて警戒

■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　15日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　15日明け方にかけて警戒

■井川町
□大雨警報
・土砂災害
　15日昼前にかけて警戒
・浸水
　15日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　15日明け方にかけて警戒