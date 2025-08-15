プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鯛のクリーム煮」 「アボカドのカルパッチョ風」 「シュガーバターバゲット」 の全3品。
いつもより少しおしゃれな洋食の献立。ナイフとフォークでいただきます。

【主菜】鯛のクリーム煮
クリームソースでサッと仕上げるおしゃれなメイン料理です。

調理時間：20分
カロリー：426Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

鯛  (骨なし切り身)2切れ
  塩コショウ  少々
バター  10g
ブロッコリー  1/4株 プチトマト  4個
＜クリームソース＞
  白ワイン  50ml
  生クリーム  100ml
  固形スープの素  1/2個
  ローリエ  1枚
塩コショウ  少々

【下準備】

鯛は分量外の塩を振り、少し置いて水が出たら拭き取る。塩コショウを振る。ブロッコリーは小房に分ける。

今回は黒鯛を使用しています。

【作り方】

1. フライパンにバターを中火で熱し、鯛の皮側から両面を焼く。ブロッコリー、プチトマトを加えてサッと炒める。

2. ＜クリームソース＞の材料を順に加え、フライパンに蓋をして弱火で5〜6分煮る。 塩コショウで味を調え、器に盛る。

【副菜】アボカドのカルパッチョ風
シンプルにアボカドのみ使用し、カルパッチョ風に。熟し過ぎないものがおすすめです。

調理時間：10分
カロリー：253Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

アボカド  1個
ブラックオリーブ  (種抜き)4個
＜ドレッシング＞
  レモン汁  小さじ1
  オリーブ油  大さじ2
  粗びき黒コショウ  少々
  塩  少々

【下準備】

アボカドは種に沿って縦に1周切り込みを入れ、手のひらで挟んでねじりながら2つに分ける。種と皮を取り、食べやすい大きさの薄切りにする。

ブラックオリーブは輪切りにする。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 器にアボカドを並べ、ブラックオリーブを散らし、＜ドレッシング＞をかける。

【デザート】シュガーバターバゲット
覚えておくと便利なスプレッド。たっぷり作って保存も可能です。

調理時間：15分
カロリー：340Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

バゲット  1/3~1/2本 ＜シュガーバター＞
  無塩バター  30g
  グラニュー糖  30g
  バニラエッセンス  少々

【下準備】

無塩バターは常温に出して柔らかくし、他の＜シュガーバター＞の材料と混ぜ合わせる。

【作り方】

1. バゲットは幅1cmに切り、トースターで焼き、 熱いうちに＜シュガーバター＞をぬって器に盛る。

