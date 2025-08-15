【今日の献立】2025年8月15日(金)「鯛のクリーム煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鯛のクリーム煮」 「アボカドのカルパッチョ風」 「シュガーバターバゲット」 の全3品。
いつもより少しおしゃれな洋食の献立。ナイフとフォークでいただきます。
【主菜】鯛のクリーム煮
クリームソースでサッと仕上げるおしゃれなメイン料理です。
調理時間：20分
カロリー：426Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
塩コショウ 少々
バター 10g
ブロッコリー 1/4株 プチトマト 4個
＜クリームソース＞
白ワイン 50ml
生クリーム 100ml
固形スープの素 1/2個
ローリエ 1枚
塩コショウ 少々
今回は黒鯛を使用しています。
2. ＜クリームソース＞の材料を順に加え、フライパンに蓋をして弱火で5〜6分煮る。 塩コショウで味を調え、器に盛る。
【副菜】アボカドのカルパッチョ風
シンプルにアボカドのみ使用し、カルパッチョ風に。熟し過ぎないものがおすすめです。
調理時間：10分
カロリー：253Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
ブラックオリーブ (種抜き)4個
＜ドレッシング＞
レモン汁 小さじ1
オリーブ油 大さじ2
粗びき黒コショウ 少々
塩 少々
ブラックオリーブは輪切りにする。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
【デザート】シュガーバターバゲット
覚えておくと便利なスプレッド。たっぷり作って保存も可能です。
調理時間：15分
カロリー：340Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
無塩バター 30g
グラニュー糖 30g
バニラエッセンス 少々
いつもより少しおしゃれな洋食の献立。ナイフとフォークでいただきます。
【主菜】鯛のクリーム煮
クリームソースでサッと仕上げるおしゃれなメイン料理です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：426Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）鯛 (骨なし切り身)2切れ
塩コショウ 少々
バター 10g
ブロッコリー 1/4株 プチトマト 4個
＜クリームソース＞
白ワイン 50ml
生クリーム 100ml
固形スープの素 1/2個
ローリエ 1枚
塩コショウ 少々
【下準備】鯛は分量外の塩を振り、少し置いて水が出たら拭き取る。塩コショウを振る。ブロッコリーは小房に分ける。
©Eレシピ
今回は黒鯛を使用しています。
【作り方】1. フライパンにバターを中火で熱し、鯛の皮側から両面を焼く。ブロッコリー、プチトマトを加えてサッと炒める。
©Eレシピ
2. ＜クリームソース＞の材料を順に加え、フライパンに蓋をして弱火で5〜6分煮る。 塩コショウで味を調え、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】アボカドのカルパッチョ風
シンプルにアボカドのみ使用し、カルパッチョ風に。熟し過ぎないものがおすすめです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：253Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）アボカド 1個
ブラックオリーブ (種抜き)4個
＜ドレッシング＞
レモン汁 小さじ1
オリーブ油 大さじ2
粗びき黒コショウ 少々
塩 少々
【下準備】アボカドは種に沿って縦に1周切り込みを入れ、手のひらで挟んでねじりながら2つに分ける。種と皮を取り、食べやすい大きさの薄切りにする。
©Eレシピ
ブラックオリーブは輪切りにする。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. 器にアボカドを並べ、ブラックオリーブを散らし、＜ドレッシング＞をかける。
©Eレシピ
【デザート】シュガーバターバゲット
覚えておくと便利なスプレッド。たっぷり作って保存も可能です。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：340Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）バゲット 1/3~1/2本 ＜シュガーバター＞
無塩バター 30g
グラニュー糖 30g
バニラエッセンス 少々
【下準備】無塩バターは常温に出して柔らかくし、他の＜シュガーバター＞の材料と混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. バゲットは幅1cmに切り、トースターで焼き、 熱いうちに＜シュガーバター＞をぬって器に盛る。
©Eレシピ