ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１５９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式14日（NY時間12:01）（日本時間01:01）
ダウ平均 44763.18（-159.09 -0.35%）
ナスダック 21685.93（-27.21 -0.13%）
CME日経平均先物 42830（大証終比：+210 +0.49%）
欧州株式14日GMT16:01
英FT100 9177.24（+12.01 +0.13%）
独DAX 24377.50（+191.91 +0.79%）
仏CAC40 7870.34（+65.37 +0.84%）
米国債利回り
2年債 3.737（+0.062）
10年債 4.293（+0.060）
30年債 4.880（+0.054）
期待インフレ率 2.395（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（+0.032）
英 国 4.641（+0.052）
カナダ 3.430（+0.033）
豪 州 4.209（-0.014）
日 本 1.542（+0.033）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.75（+1.10 +1.76%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3390.10（-18.20 -0.53%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝118238.63（-4713.29 -3.83%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1746万5028（-696200 -3.83%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
