8月14日（木）の『アメトーーク！』では、2017年以来8年ぶり、4度目の開催となる「仮面ライダー芸人」を放送。

塚地武雅（ドランクドラゴン）、石井（さや香）、宮下兼史鷹（宮下草薙）、オジンオズボーン篠宮暁、新行市佳、JP、新井義幸（はりけ〜んず）、しいはしジャスタウェイが、あふれんばかりのライダー愛をぶちまけた。

【映像】『仮面ライダーゼッツ』今井竜太郎がサプライズ！『アメトーーク！』でバラエティ初登場

まずは、過去3回で紹介できなかった令和ライダーを一気見せ。『仮面ライダーゼロワン』（2019〜2020年）から現在放送中の『仮面ライダーガヴ』まで6作品をVTRで振り返った。

すると、昭和・平成から進化し続けるライダーの姿に、『仮面ライダードライブ』（2014〜2015年）でヒロインを務めた内田理央や、同じく仮面ライダーファンの土田晃之、そして蛍原徹も驚きを隠せない。

また、令和ライダーと平成・昭和ライダーの比較や、『仮面ライダー』好きだからこそ知る撮影秘話、懐かしの名場面に芸人たちは大興奮。

さらに、50周年記念作品『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』（2021年）の昭和世代が涙したエモすぎる映像も登場。「これは泣いちゃうね…」という蛍原の言葉に、塚地が思わずウルウルするひと幕もあるなど、芸人たちの仮面ライダー愛があふれる大盛り上がりの1時間となった。

◆今井竜太郎がバラエティ番組初登場！

番組ラスト、塚地が「いろいろ話してたら眠くなってきちゃったな…。ここは夢っぽいなぁ」と言い、芸人たちがウトウトし始めると、「腹筋パワー！オマエたち芸人は絶滅だ！」と、令和ライダー最初の敵・腹筋崩壊太郎（なかやまきんに君）と2人のショッカーが現れた。

そして腹筋崩壊太郎が内田に襲いかかろうとした瞬間、最新作『仮面ライダーゼッツ』の主人公・ゼッツが登場。すると、「俺は仮面ライダーゼッツ。無敵のエージェントだ！」という名乗りに、芸人たちのテンションが一気に上がった。

また、芸人たちはバラエティ番組初登場となる万津莫（よろず・ばく）／仮面ライダーゼッツ役の今井竜太郎の史上初となる胸に装着する変身ベルトにすっかりクギヅケ。

さらに、今井の登場に大喜びの宮下は「髪の毛がはねているのはあえてですか!?」と目ざとく質問を投げかけた。すると、今井は「これは寝グセです」とニッコリ。

「僕は夢の中にいる敵をゼッツに変身して倒して、夢主を助けるんです」という説明に、芸人たちは早くも9月の放送スタートが待ち切れない様子だった。