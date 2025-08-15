日向坂46金村美玖「松田好花ANNX」ゲスト出演決定 夏にちなんだコンテンツを体験
【モデルプレス＝2025/08/15】日向坂46の金村美玖が、松田好花がパーソナリティを務めるニッポン放送「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週木曜24時〜）の28日放送回にゲスト出演する。
【写真】日向坂46“一期生全員卒業”で再出発 新体制初ライブで決意表明
番組内でも度々話題に上がっている松田の同期メンバー・金村と、日向坂46の活動に関するトークに加えて「2025・夏！やり残したことを全部やっちゃおうスペシャル！」と題した企画を実施する。生放送で、夏にちなんだ様々なコンテンツを2人が体験していく予定だ。（modelpress編集部）
◆金村美玖「松田好花ANNX」ゲスト出演決定
