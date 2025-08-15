第１０７回全国高校野球選手権大会第９日の１４日、２回戦３試合が行われた。

２０２２年夏の覇者・仙台育英（宮城）は逆転で開星（島根）を破った。

仙台育英６―２開星

仙台育英は一回、川尻の犠飛などで２点を奪い逆転。六回には田山、原の連続適時打、八回には８番高田のソロで突き放した。開星は初回に先制したが、仙台育英の救援・吉川に勢いを止められた。

頭の中で実況、打ち気見透かす

１点リードの三回一死二、三塁で救援した仙台育英のエース吉川は、心の中でつぶやいた。「バッターは打ちたいだろうな。直球を待っているだろうな」

打席には３番打者。打ち気を見透かし、外角低めのカットボールで芯を外した。浅い中飛で三塁走者はくぎ付け。４番に対しても外に逃げる変化球で空振りを奪い、内角の直球で詰まらせ投ゴロに仕留めた。相手に傾きかけた流れを断ち切った。

父・正博さんはバレーボール元日本女子代表監督で、母・博子さんは元代表のリベロ。その影響か、「天性の勝負根性がある」（須江監督）という。課題は視野が狭くなりがちだったこと。昨春、須江監督から「頭の中で実況しながら投げると自分を客観視できる」と助言を受け、実践している。

打者に打つ気がないとみれば大胆に真ん中でストライクを取る。鋭いスライダーを織り交ぜ、初戦の鳥取城北戦は１２奪三振で完封。この日は６回２／３で９三振を奪った。快投の後も「今日のピッチングはまだ終わってない。しっかり振り返ることが大事」と吉川。隙のない投球は、このメンタルに支えられている。（松本慎平）

開星４番２打点

開星は２年生の４番松崎が２打点と気を吐いた。一回の好機は、速球を中堅深くに運ぶ先制の犠飛。第２、３打席は三回途中から救援した仙台育英のエース左腕・吉川に抑えられたものの、八回二死一塁で迎えた３度目の対戦では「狙っていた」という外角へ逃げる変化球を豪快に引っ張り、右中間への適時三塁打とした。「監督や先輩の励ましがあったから、４番として頑張ることができた」と涙を流した。

仙台育英・須江監督「（五回の併殺でグラブトスを見せた１年生の二塁・有本は）守備より打撃の選手。甲子園で急成長している」

開星・野々村監督「（４失策に）あれだけエラーしたらだめですね。だけど、初回に点を取れたし、選手はよくやったと思う」