『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』に松田の同期メンバー・金村美玖が生登場

■「2025・夏！やり残したことを全部やっちゃおうスペシャル！」と題し、夏にちなんだ様々なコンテンツをふたりが体験！

8月28日放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週木曜24時～）に日向坂46の金村美玖がゲスト出演する。

この日は、番組パーソナリティの日向坂46松田好花が番組内でもたびたび話題に上がっている同期メンバー・金村美玖と日向坂46の活動に関するトークを繰り広げる他、「2025・夏！やり残したことを全部やっちゃおうスペシャル！」と題した企画を実施。

生放送で、夏にちなんだ様々なコンテンツをふたりが体験していく予定だ。

番組情報

ニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』

08/28（木）24:00～24:58

パーソナリティ：松田好花 （日向坂46）

ゲスト：金村美玖 （日向坂46）

メールアドレス：konoka@allnightnippon.com

番組ハッシュタグ：#松田好花ANNX

『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』番組公式X

https://x.com/konoka_annX

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com