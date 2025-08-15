人気2人組男女YouTuberばんばんざいが13日、YouTubeチャンネルを更新。みゆに寝起きで韓国旅へと連れて行くドッキリ企画を公開した。

相方のきしが早朝にみゆの自宅へ向かい、寝起きのみゆに今から韓国へ向かうことを告げて成田空港へ。空港では「免税店でコスメ全部そろえようかな」と語るみゆに、同空港とパナソニックとEndeavorが共同実証実験している日本初の移動式無人韓国コスメ自販機「Belle Up」を勧める場面もあった。

みゆは突然、出発ロビーに現れた「Belle Up」の移動式自販機に驚きつつも「日焼け止めとパック買おうかな」と次々とコスメを購入。ひとつひとつがしっかりと包装されて出てくる自販機に「すごい楽しい。売っている商材もめちゃくちゃいい」と声を弾ませ、すぐに搭乗できるよう機内持ち込み袋までついているところにも気がつき「めちゃくちゃいいじゃん！誰が考えたのこれ」と絶賛した。

その後2人は本当に飛行機に乗って韓国へ。グルメなどを楽しむ模様も公開された。

コメント欄では、早朝突撃を受けたみゆのすっぴん姿について「寝起きなのにビジュ良すぎ！」「寝起きかわいすぎでしょ」といった声も相次いでいた。