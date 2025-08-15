「少し歩くだけで汗でベタベタ」→【グローバルワーク】で解決！ 猛暑の味方♡「楽ちんパンツ」

連日うだるような暑さで、何を着ても家を出ればすぐに汗でベタベタ……。そんな日本の夏を少し快適にしてくれそうなボトムスが【グローバルワーク】で見つかるかも。今回紹介するパンツは、ゆったりシルエットに接触冷感機能付き。しかも上品な色柄で、暑い日のコーデに悩む大人世代にぴったり。おしゃれスタッフさんのスタイリングを参考に、その魅力を解説します。

重くなりがちなブラックコーデも軽やかに

【グローバルワーク】「さらさらリラックスイージーパンツ」\3,842（税込・セール価格）

真夏のブラックコーデは重くて暑いイメージがありますが、このパンツなら涼しげに着こなせる予感。公式サイトによると「肌離れの良いひんやり生地で、真夏でも涼しく着られる」とのことで、暑い日はとりあえずこれを穿きたくなりそう。モードなTシャツをインすると、腰の位置が高く見えてスタイルアップ効果も。オーバーサイズの半袖シャツをさらっと羽織れば、こなれ感をプラスできます。

今季トレンドカラーのブラウンも涼しく着こなす

「肌触りも気持ちいい」「肌離れのいいサイズ感」と、こちらのスタッフさんも推すイージーパンツ。あたたかみのある落ち着いたブラウンは、この夏のトレンドカラー。テラコッタカラーのサマーニットを前だけインすれば、大人に似合う着こなしに。アクセサリーを添えて、ワンツーコーデを手抜きに見せないのもシャレ見えのポイントです。

存在感のある柄も上品カラーなら取り入れやすい

インパクトのある大ぶりの柄は、ちょっとハードルが高いと思う人もいるかも。ストライプと花柄をミックスしたこちらの柄なら、きれいめで落ち着いた雰囲気。シンプルなトップスにも合わせやすいはず。フリルやレース、スパンコールとレディな素材をふんだんに盛り込んだコーデも、ブラックで統一することでまとまりが生まれています。

ワイドなのに美シルエットなパンツで肌見せもすっきり

こちらのスタッフさんは、ティアードデザインのブラウスを組み合わせ。サラッと羽織るなら、インナーはパンツにタックインするか、コンパクトなものを選ぶと好バランスに仕上がります。思い切った肌見せコーデも、シックな配色で上品に。着こなしがグッと垢抜けます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N