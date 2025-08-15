大阪・関西万博の会場（大阪市此花区）に直結する大阪メトロ中央線で１３日夜に発生したトラブルで、中央線は一時全線で運行を見合わせ、来場者ら約３万人が足止めされた。

日本国際博覧会協会（万博協会）は帰宅困難者を会場内で受け入れ、大勢の人たちがベンチで仮眠を取るなどして一夜を明かした。

大阪メトロによると、１３日午後９時半頃、万博会場最寄りの夢洲（ゆめしま）駅の隣にあるコスモスクエア駅と大阪港駅間のトンネル内の送電用レールで停電が発生し、全線で運転を見合わせた。同１０時１０分から夢洲駅とコスモスクエア駅との間で折り返し運転を始めたが、夢洲駅から東ゲートまで多くの来場者が滞留した。

万博協会によると、１３日の来場者数は約１６万８０００人（速報値）で、同日午後９時半時点で約３万人が会場内や周辺にいた。

万博協会は雑踏事故が起きる危険性があるとして来場者を会場内へ誘導し、パビリオンにも受け入れを要請した。帰宅困難者を会場内で受け入れたのは、４月の開幕後初めて。中央線は１４日午前５時２５分に全線で運転が再開され、同６時５５分に全ての来場者が退場した。

大阪市消防局によると、１４日午前８時までに救急車４０台が出動し、気分不良や熱中症のような症状を訴えた人ら３６人が搬送された。いずれも軽症とみられる。

大阪メトロの発表では、停電はレールの継ぎ目に設置している延焼防止シートに鉄粉やほこりが付着したことで絶縁機能が低下し、ショートしたのが原因。万博のために運行本数を増やしたことで、ほこりなどが堆積（たいせき）した可能性があるという。

情報発信・施設開放に課題

大勢の帰宅困難者を生んだ今回のトラブルで、万博協会は会場施設内での受け入れに踏み切った。各所のベンチは横になる人で埋まり、人工芝で仮眠する人や、路上で寝る人もいた。

１１歳の長男と大屋根リング下のベンチで一夜を過ごした和歌山市の男性（４８）は、暑さで頭痛がしたといい、「主な交通手段がメトロしかないのが問題だ」と話した。 万博協会の情報発信などの対応には課題が残った。

会場では午後１１時半頃からパビリオンや団体休憩所など少なくとも８施設の開放が始まったが、万博協会が会場でアナウンスしたのは翌１４日午前１時を回ってから。鉄道の詳しい運行状況を公式アプリやサイトで発信したのも午前１時台だった。臨時のバスやタクシーで帰宅する人もいたが、並んでも乗れない可能性があるとして、こうした情報は発信しなかった。

５歳の長女と朝まで滞在した兵庫県芦屋市の大学院講師の女性（４７）は「休憩場所や帰る手段の情報がなさすぎて、ＳＮＳに頼らざるを得なかった」と話した。 万博協会の防災実施計画では、夢洲のアクセスが寸断された場合、パビリオンなどを避難所にすると決めている。しかし、どの施設を開放するかは事前に決まっておらず、連絡体制も整備されていなかった。万博協会が個別に協力を要請し、調整がついた施設を開放するという場当たり的な対応だった。

会場には、災害に備えて水や食料が確保されているが、来場者にペットボトル１０００本の水が配布されたのは午前４時以降だった。協会職員を雑踏対策などに優先的に振り分けたため、対応が遅くなったという。

万博協会の高科淳・副事務総長は１４日の記者会見で、「大きな事故は発生せず、全体としてはきちんと対応できたが、反省すべき点もあると思うので、改善していく」と述べた。