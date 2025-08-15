日向坂46金村美玖、『松田好花ANNX』に生出演決定 夏にちなんだ特別企画を実施
28日深夜放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（毎週木曜 深0:00）に、同グループの二期生・金村美玖がゲスト出演することが決定した。
【写真】美しいボディラインを披露した松田好花
番組内でもたびたび話題に上がっている松田の同期メンバー・金村と、日向坂46の活動に関するトークに加えて「2025・夏！やり残したことを全部やっちゃおうスペシャル！」と題した企画を実施する。生放送で、夏にちなんださまざまなコンテンツを2人が体験していく予定だ。
番組はラジオ・radikoのほか「オールナイトニッポン」のサブスクアプリ「オールナイトニッポンJAM」でも音声同時配信。さらに「オールナイトニッポンJAM」プレミアムプランでは過去放送分のアーカイブ、限定アフタートークも聴くことが出来る。
