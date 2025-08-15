仮面ライダーゼッツ vs 腹筋崩壊太郎、夢の対決が実現 『アメトーーク！』仮面ライダー芸人に”ゼッツ”今井竜太郎がサプライズ登場
14日に放送されたテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜 後11：15 ※14日は後11：45）では、2017年以来、8年ぶり4度目となる「仮面ライダー芸人」が開催された。
【写真】夢の対決！仮面ライダーゼッツ vs 腹筋崩壊太郎
ゲストには、塚地武雅（ドランクドラゴン）、石井（さや香）、宮下兼史鷹（宮下草薙）、オジンオズボーン篠宮暁、新行市佳、JP、新井義幸（はりけ〜んず）、しいはしジャスタウェイら『仮面ライダー』ファンが集結した。
まずは、過去3回で紹介できなかった令和ライダーを一気見せ。『仮面ライダーゼロワン』（2019〜2020年）から現在放送中の『仮面ライダーガヴ』まで6作品をVTRで振り返った。すると、昭和・平成から進化し続けるライダーの姿に、『仮面ライダードライブ』（2014〜2015年）でヒロインを務めた内田理央や、同じく仮面ライダーファンの土田晃之、そして蛍原徹も驚きを隠せない様子。
また、令和ライダーと平成・昭和ライダーの比較や、『仮面ライダー』好きだからこそ知る撮影秘話、懐かしの名場面に芸人たちは大興奮。さらに、50周年記念作品『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』（2021年）の昭和世代が涙したエモ過ぎる映像も登場すると「これは泣いちゃうね…」という蛍原の言葉に、塚地が思わずウルウルするひと幕もあるなど、芸人たちの仮面ライダー愛があふれる大盛り上がりの1時間となった。
そして番組ラストに塚地が「いろいろ話してたら眠くなってきちゃったな…。ここは夢っぽいなぁ」と言い、芸人たちがウトウトし始めると、「腹筋パワー！ オマエたち芸人は絶滅だ！」と、令和ライダー最初の敵・腹筋崩壊太郎（なかやまきんに君）と2人のショッカーが現れる。そして腹筋崩壊太郎が内田に襲いかかろうとした瞬間、最新作『仮面ライダーゼッツ』（9月7日スタート／毎週日曜 午前9：00）の主人公・ゼッツが登場。
すると、「俺は仮面ライダーゼッツ。無敵のエージェントだ！」という名乗りに、芸人たちのテンションが一気に上がる。また、芸人たちはバラエティー番組初登場となる万津莫（よろず・ばく）／仮面ライダーゼッツ役の今井竜太郎の史上初となる胸に装着する変身ベルトにすっかりクギヅケに。さらに、今井の登場に大喜びの宮下は「髪の毛がはねているのはあえてですか!?」と、目ざとく質問を投げかける。すると、今井は「これは寝グセです」とニッコリ。「僕は夢の中にいる敵をゼッツに変身して倒して、夢主を助けるんです」とかっこよくサプライズ登場を果たした。
