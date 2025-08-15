NY株式14日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　44830.12（-92.15　-0.21%）
ナスダック　　　21717.84（+4.70　+0.02%）
CME日経平均先物　42875（大証終比：+255　+0.59%）

欧州株式14日GMT15:04
英FT100　 9166.92（+1.69　+0.02%）
独DAX　 24388.02（+202.43　+0.84%）
仏CAC40　 7868.14（+63.17　+0.81%）

米国債利回り
2年債　 　3.728（+0.054）
10年債　 　4.271（+0.039）
30年債　 　4.855（+0.030）
期待インフレ率　 　2.386（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.707（+0.027）
英　国　　4.631（+0.042）
カナダ　　3.414（+0.017）
豪　州　　4.209（-0.014）
日　本　　1.542（+0.033）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.49（+0.84　+1.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3388.00（-20.30　-0.60%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝118847.19（-4104.73　-3.34%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1753万8280（-605735　-3.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ