ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は９２ドル安 ナスダックは前日付近
NY株式14日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 44830.12（-92.15 -0.21%）
ナスダック 21717.84（+4.70 +0.02%）
CME日経平均先物 42875（大証終比：+255 +0.59%）
欧州株式14日GMT15:04
英FT100 9166.92（+1.69 +0.02%）
独DAX 24388.02（+202.43 +0.84%）
仏CAC40 7868.14（+63.17 +0.81%）
米国債利回り
2年債 3.728（+0.054）
10年債 4.271（+0.039）
30年債 4.855（+0.030）
期待インフレ率 2.386（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.707（+0.027）
英 国 4.631（+0.042）
カナダ 3.414（+0.017）
豪 州 4.209（-0.014）
日 本 1.542（+0.033）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.49（+0.84 +1.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3388.00（-20.30 -0.60%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝118847.19（-4104.73 -3.34%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1753万8280（-605735 -3.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
