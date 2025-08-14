韓国青年層がドイツ、日本、フランス、スウェーデンに比べ出産を決める際に考慮する要素が最も多く、経済的負担と機会制約への懸念も大きいことがわかった。仕事と家庭の両立の困難さと社会の不公正・不平等認識もやはり他の国より高く、超少子化の構造的原因を示すと分析される。

韓国保健社会研究院は１４日、韓国を含む５カ国の２０〜４９歳の成人２５００人ずつを対象に昨年６〜９月に実施した結婚・出産・育児・人口政策認識調査結果を「保健福祉フォーラム」８月号を通じて公開した。

調査によると、結婚の意向は韓国が５２．９％で最も高く、スウェーデンが５０．２％、ドイツが４６．５％、フランスが３８．２％、日本が３２．０％の順だった。しかし出産意向はスウェーデンの４３．２％、フランスの３８．８％、ドイツの３８．６％に続き韓国が３１．２％で４番目となり、日本が２０．３％で最も低かった。「出産しない」という回答の割合は韓国が４７．３％で日本の４５．９％より高かった。

出産意向がある場合、計画する子どもの数は韓国が１．７４人で最も少なく、ドイツが２．４０人、スウェーデンが２．３５人、フランスが２．１１人、日本が１．９６人の順だった。韓国の第１子出生率はＯＥＣＤ平均と大差ないが第３子以上の出生率は最低水準であることがわかった。

出産計画時の考慮要因として韓国は「家庭の経済的環境」「住宅環境」「キャリア断絶の可能性」などすべての項目で他の国より高い割合を見せた。特に「未来不確実性」を重要に考える割合が５０．１％で、日本の３０．５％、スウェーデンの２２．５％より顕著に高かった。

出産の人生に対する影響でも韓国は「経済的負担が増える」に全面的に同意する割合が５９．９％で、フランスの３５．６％、日本の３５．０％、スウェーデンの２５．２％より大きく高かった。「望むことを自由にする可能性が減る」「自分や配偶者の働く機会が減る」という回答も韓国が最も高かった。

仕事と家事、育児の並行の困難さに対しては韓国が５７．６％で日本の５５．８％、フランスの４７．３％、スウェーデンの２３．２％より高かった。社会認識の側面でも「全般的に公正な社会」という陳述に対する同意度が５点満点の２．３５点で最も低く、所得格差と上位１％の資産集中に対する否定的認識は最も高かった。

研究陣は「結婚、出産、育児の認識は個人の選択でなく、仕事と家庭の両立環境、キャリア維持の可能性、制度の実効性など社会構造全般がかみ合わさった問題。人口政策は構造的転換を伴う方向に進まなければならない」と強調した。