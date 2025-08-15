日向坂46・松田好花、2期生9年目に意気込み “やんすの金村”呼びも
アイドルグループ・日向坂46の松田好花が、14日深夜放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（毎週木曜 深0：00）に出演。金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務める15thシングル「お願いバッハ！」（9月17日発売）について、トークを展開していった。
【写真】美しいボディラインを披露した松田好花
松田は「きのう2期生が加入して、8周年を迎えまして、9年目に突入しちゃいました。早い」としみじみ。「だから、18歳の夏に入って、気づいたら26歳の夏になっていて…。振り返ると、それなりにいろんな道を歩んでいたなという気がしつつ、あっという間だったなと。9年目もぜひよろしくお願いします」と呼びかけた。
続けて「ニューシングルをリリースしまして。バッハに果たして、何をお願いするんでしょうか（笑）」とアピールしつつ「今言えることと言えば、MV撮ったよっていうことくらいですかね」とコメント。「フォーメーションも発表されたんだ。2期生から4期生の全員で歌わせていただくことになりましてね。同期のやんすの金村と小坂がセンターを務めるということで。河田（陽菜）の卒業シングルということでもあるので…。私にとっても大切なものになる気がしている」とかみしめるように語っていった。
「やんすの金村」とは、7月31日放送の同番組内でのトークが由来。グループの公式YouTubeで配信された「二期生大集合！すーじーの焼肉パーチー」後のてん末について松田が紹介した際、松田宅で実施予定だった“2次会”に唯一参加した金村が、松田宅に到着する前に「もうすぐ着くでやーんす」と連絡したことによる。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
