繊細なレースと洗練されたデザインで人気のLILY BROWN Lingerieから、秋の新作ブラが登場。女性らしさとトレンド感を絶妙に両立させたアイテムが揃い、下着選びにときめきを与えてくれます。着け心地のよさだけでなく、自分らしい魅力を引き出してくれるブラは、今の気分にぴったり。今回は、その中でも注目のアイテムを厳選してご紹介します♪

まるでドレスのような美しさ

シアーファンデブラ ストラップレスブラ

レースやチュールを贅沢に使用し、まるでランジェリーというよりファッションの一部のようなブラが登場。

バックスタイルやストラップにまでこだわったディテールは、見えないところにも美を宿したい大人の女性にぴったりです。

特にトレンドのくすみカラーや透け感のある素材は、肌なじみがよく上品さも演出してくれます。

サイズ：01/02/03/04(カラー：BEG/PBEG/BLK)

自信が持てる一枚を。LILY BROWN Lingerieの新作ブラが話題！

デザイン性だけじゃない、着け心地

LILY BROWN Lingerieの魅力は、見た目だけにとどまりません。軽やかな着け心地と安定感のあるホールド力で、長時間でも快適。ワイヤー入りでも締めつけ感が少なく、日常使いしやすいのも嬉しいポイントです。

ファッション性と機能性の両立を叶えたい、欲張りな大人にこそおすすめしたい一枚です。

自分らしさを纏うブラ選びを

今の気分やライフスタイルに合ったブラ選びは、自分を大切にする第一歩。

LILY BROWN Lingerieは、可愛さ・色気・ナチュラルさなど、女性が持つ多面性を引き出してくれるアイテムが豊富に揃います。

特別な日にも、なんでもない日にも、自分を少し誇らしく思える一枚を選んでみてください♡

ランジェリーから始める秋のおしゃれ♡

新しい季節のはじまりには、まずランジェリーから気分をアップデートしてみませんか？LILY BROWN Lingerieのブラは、自分らしさに寄り添いながらも、新たな魅力に気づかせてくれるアイテム。

毎日を心地よく、そしてちょっぴり特別にしてくれる存在です。この秋は、見えないおしゃれにこだわって、大人の余裕と遊び心を楽しんでくださいね♡