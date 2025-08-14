8月14日午後11時18分ごろ、静岡県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は静岡県中部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。

【各地の震度詳細】

■震度3

□静岡県

静岡市駿河区

■震度2

□静岡県

静岡市清水区 熱海市 伊豆市 伊豆の国市 沼津市 富士宮市

□山梨県

富士河口湖町

■震度1

□静岡県

静岡市葵区 島田市 藤枝市 川根本町 下田市 東伊豆町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 函南町 三島市 富士市 裾野市 静岡清水町 長泉町 小山町 浜松市浜名区 浜松市天竜区

□神奈川県

相模原市緑区 山北町 箱根町 湯河原町

□千葉県

館山市

□埼玉県

秩父市

□山梨県

富士吉田市 都留市 大月市 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 甲府市 山梨市 南アルプス市 山梨北杜市 甲斐市 笛吹市 甲州市 早川町 身延町 山梨南部町

□愛知県

新城市 豊根村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。