¡¡¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢ÄÔ´õÈþÉ×ºÊ¤¬£±£´Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè£µ»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ÎÌ¾Á°¤ò¡ÖÌ´¶õ¡×¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î£¸Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼¡½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÔ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö²æ¤¬²È¤Î¼¡½÷¤ÎÌ¾Á°¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡£µ¿ÍÌÜ¼¡½÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÄÌ´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÌ¾Á°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ÈÂ²¤ÇÂô»³ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡ØÌ´¶õ¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤È¸À¤¦Ì¾Á°¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ï´õ¶õ¡¢ÀÄ¶õ¡¢Úß¶õ¡¢¹¬¶õ¤ËÂ³¤Ì´¶õ¤ò¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤â¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â²ÈÂ²²ñµÄ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç·è¤á¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¹¡¡Ì´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¿ù±º¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¡¡¤³¤ì¤«¤é¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï½Ð»ºÁ°¤Î£¶·î¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÂ¤Ã¤Æ¤Æ¤Þ¤À¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Âç¤¤¤Ê¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤¬¤¹¤´¤¤¶¯¤¯¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³ä¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²ÈÂ²Æâ¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²þÀµ¸ÍÀÒË¡¤Î»Ü¹Ô¤Ç¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤Ë»ö¼Â¾å¤ÎÀ©¸Â¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£
¡Ö²¿¸Ä¤«¸õÊä¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À·è¤Þ¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â´é¸«¤Æ·è¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£¤Ç¤â³ä¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤Ï£´¿Í¤È¤â³ä¤È¡¢¹¬¶õ¡Ê£¶ºÐ¡Ë¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´õË¾¡¢¤»¤¤¡ÊÀÄ¶õ¡Ë¡¢Úß¶õ¤ÎÌ¾Á°¤Î°Õ¸«¤Ï³ä¤È°ì½ï¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤¿¤¡¤¯¤ó¡Ê¿ù±º¡Ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à´ó¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤È¤¿¤¡¤¯¤ó¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡£¤È¤Ê¤ë¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬·è¤á¤¿Ì¾Á°¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£