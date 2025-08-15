【Amazon：8BitDo「Ultimate 3-mode ワイヤレス コントローラー (Xbox用)」セール】 セール期間：8月15日0時～8月17日23時45分

Amazonにて、8BitDoの「Ultimate 3-mode ワイヤレス コントローラー (Xbox用)」がセール価格で販売されている。セール期間は8月17日23時45分まで。

本製品は、Rare創立40周年を記念し発売される、8BitDo初の2.4GワイヤレスXboxコントローラー（正式ライセンス製品）。ワイヤレス2.4Gまたは有線USB経由でXboxまたはWindows PCに接続するか、Bluetooth 経由でApple/Androidデバイスに接続する。

2つのプロ用バックパドルボタン、ゴールドメタルのタクタイルDパッド、3.5mmオーディオジャック、3つのカスタムプロファイルを搭載。シームレスに一体化した充電ドックがコントローラーを常に充電し、いつでもプレイできる状態に保つ（ドックから取り外すと自動的に再接続される）。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。