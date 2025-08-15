【Amazon：TP-Link WiFi 7 ゲーミングルーター セール】 セール期間：8月15日0時～8月28日23時59分

「Archer GE550/A」

Amazonにて、TP-LinkのWiFi 7 ゲーミングルーターがセール価格で販売されている。セール期間は8月28日23時59分まで。

期間中、BE9300トライバンドWiFi 7「Archer GE550/A」とBE19000トライバンドWiFi 7「Archer GE800」がお買い得価格で購入できる。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「Archer GE550/A」

5764Mbps(6GHz)＋2882Mbps(5GHz)＋574Mbps(2.4GHz)のトライバンドWi-Fiで快適なゲーム通信を実現。Wi-Fi 7の新機能、マルチリンクオペレーション(MLO)技術により、デバイスは複数の帯域に同時に接続できるようになり、信頼性の高いWi-Fi接続および効率的なデータ転送が可能となる。

また、5Gbps WAN/LANポート×1 + 2.5Gbps LANポート×3を搭載し、 有線デバイスに今まで以上の帯域幅を提供。ゲームアプリ・ゲーム機・モバイルゲームを超低遅延で安定したゲーム体験ができる。

【Amazon.co.jp限定】「Archer GE800」

10Gbps ポート×2 (うち１つはSFP+/RJ45コンボポート)+ 2.5Gbps LANポート×4搭載で、広いネットワーク帯域による高速・安定した有線接続を提供。ゲームアプリ・ゲーム機・モバイルゲーム・ゲームサーバーをブーストして、ジッター・ラグ・Pingを最小化し、超低遅延で安定したゲーム体験を可能にする。