◆米大リーグ エンゼルス６―５ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地エンゼルス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で出場し、古巣相手に初登板。２３年ＷＢＣ決勝以来となるトラウトとの勝負は２打席連続三振に封じた。今季最長４回１／３を５安打４失点で、エンゼルス時代の２３年８月９日（日本時間１０日）以来７３５日ぶりの勝利はならず、チームは逆転負けで今季エンゼルス戦６戦全敗。４月２７日以来、１０８日ぶりに首位から陥落した。

大谷はまずは球数を８０球まで伸ばせたのは収穫だった。前回登板が５４球だから、理想をいうなら７０〜７５球くらいで交代できればベストだったか。まだ調整段階なのに、約１６２キロのボールを投げられるのだからすごいというしかない。

昔のチームメートに投げるのは難しい部分もあるが、エンゼルスタジアムの雰囲気も含めて、楽しめていたんじゃないか。トラウトの第１打席では、初球からフォーシームを５球続け、力で差し込んでいた。打者からすると相当なインパクトだったはず。だからスイーパーにも手が出なかった。

フォームを見ると、左腕を大きく使えるようになってきている。グラブを持つ引き手は、体の動きにブレーキをかけたり、勢いをつけたり、非常に大事な役割を持つ。手術した左肩がなじんできている証拠だろう。

今は勝ち星を求めているわけではなく、あくまでプレーオフを見据えて、チューニングしているように映る。先発の一角として外せなくなってきているのは事実だけれど、今年のドジャースは救援陣の調子がいまひとつ。ワールドシリーズまで行った場合は、ＷＢＣのときのように、クローザー起用のシナリオもあるんじゃないかな。（野球評論家・郄橋 尚成）