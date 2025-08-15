　15日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比200円高の4万2820円と急伸。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては170.74円高。出来高は6766枚となっている。

　TOPIX先物期近は3074ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42820　　　　　+200　　　　6766
日経225mini 　　　　　　 42820　　　　　+190　　　118995
TOPIX先物 　　　　　　　　3074　　　　　 +15　　　　9040
JPX日経400先物　　　　　 27640　　　　　+145　　　　 320
グロース指数先物　　　　　 782　　　　　　+3　　　　 395
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース