日経225先物：15日0時＝200円高、4万2820円
15日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比200円高の4万2820円と急伸。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては170.74円高。出来高は6766枚となっている。
TOPIX先物期近は3074ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42820 +200 6766
日経225mini 42820 +190 118995
TOPIX先物 3074 +15 9040
JPX日経400先物 27640 +145 320
グロース指数先物 782 +3 395
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
