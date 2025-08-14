千利休の流れをくむ茶の湯の文化を世界に広めた茶道裏千家前家元の千玄室（せん・げんしつ）さんが１４日午前０時４２分、京都市内の病院で死去した。

１０２歳だった。葬儀は身内で執り行う。後日、お別れの会を開く。

◇

ユネスコ親善大使、日本・国連親善大使……。千玄室さんが、亡くなるまで１００以上の公職に就き、茶の心を通じて平和を訴え続けた活動の裏には、特攻隊で仲間を失い、終生抱いた「忸怩（じくじ）たる思い」があった。

１９４３年、入隊した海軍で親しくなったのが後に「水戸黄門」で知られる俳優になる西村晃（こう）さん（１９９７年、７４歳で死去）。ともに特攻隊を志願した。配属先にも茶道具を持参し、訓練の合間にはやかんの湯と配給のようかんで西村さんらに茶を振る舞った。

４５年５月、千さんは沖縄戦への出撃直前に命令が取り消され、西村さんら仲間は次々と出撃した。天候不良で生還した西村さんとは戦後に再会。交遊が続いた。

亡くなった戦友の名前を一人ずつ挙げ、人柄や人物像を語り、「忸怩たる思いで戦後を生きてきた」と苦渋をにじませて語る姿に、生き残った者としての責任や覚悟を見る思いだった。

昨年５月に取材した際には「『お先に』『どうぞ』と声を掛け合って飲む作法が、人間同士の絆を育む」と平易な言葉で思いを伝えようとする姿勢が印象的だった。

晩年は「今も耳の奥で戦友の声が聞こえる」と度々語った。慰霊で毎年のように沖縄や基地のあった地に赴き、茶を供えた。

講演では、行く先々で人の輪ができた。豊富な海外体験から「アフターユー（お先にどうぞ）」など交流に役立つ言葉を披露した。

輪の外で見守る記者にも「何でも聞いてや」と気さくに声をかけ、握手をしてくれた。大きく、温かな人だった。（大阪本社編集委員 木須井麻子）