『ボイプラ2』「生存者発表式」80人→48人へ イ・サンウォンが圧倒的点数で1位【1位〜48位順位掲載】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第5話が、14日に放送された。「生存者発表式」が行われ、次回以降の審査に進む48人の練習生が発表された。
【番組カット】震える手を握るサンウォン＆アンシン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
同話では、同シリーズ初めてとなる「生存者発表式」を行い、次の審査に進む48人を発表した。日本人練習生・マサトが8位を獲得する健闘ぶりを見せた。5位のキム・ジュンソは「我々の青春においては脱落ではありません」と、脱落者にエールを送った。
また、1位のイ・サンウォンは1249万7772票を獲得。170の国と地域で1位という圧倒的な強さを見せた。
ランキングは、以下の通り。
【生存者発表式結果】※合格者のみ記載
1位：イ・サンウォン（1249万7772票）※170の国と地域で1位
2位：ジョウアンシン（1127万5276票）
3位：チョン・アンヒョン（807万1897票）
4位：キム・ジュンソ（793万6328票）
5位：イ・リオ（765万903票）
6位：チェ・リブ（756万9231票）
7位：ユ・カンミン（655万521票）
8位：マサト(647万6533票）
9位：ホー・シンロン（538万3665票）
10位：カン・ウジン（496万5995票）
11位：スン・ホンユー
12位：チャン・ハヌム
13位：ファンジョーイー
14位：スィ・チンウィ
15位：スンジアヤン
16位：キム・ゴンウ
17位：ユメキ
18位：ジャンジアハオ
19位：イーチェン
20位：ソ・ウォン
21位：チェン・カイウェン
22位：ナ・ユンソ
23位：チョン・イジョン
24位：ニエン・ボー・ホン
25位：フー・ハンウェン
26位：セン
27位：キム・ジュンミン
28位：ポン・ジンユー
29位：パク・ドンギュ
30位：ダン・ホン・ハイ
31位：リー・ツーハオ
32位：チェン・ボーウェン
33位：キム・ジェヒョン
34位：ジャオ グアンシュー
35位：パク・ジュンイル
36位：ホー・ジョンシン
37位：キム・ドンユン
38位：タツキ
39位：ヨム・イェチャン
40位：チョ・ケヒョン
41位：チョン・ヒョンジュン
42位：キム・テジョ
43位：キム・シファン
44位：キム・インフ
45位：アークティック
46位：シュエ・スーレン
47位：ハン・ヘリジュン
48位：ユン・ミン
