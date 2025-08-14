¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×Âè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤¬1°Ì¡¦32¿Í¤¬Ã¦Íî¡Ú1°Ì¡Á80°Ì°ìÍ÷¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/14¡Û8·î14Æü¡¢Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬ABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½é¤ÎÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢48¿Í¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤ÈÆ±»þ¤ËÃ¦Íî¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×1°Ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÎý½¬À¸
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2²óÌÜ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¤Ï7·î26Æü¤«¤é8·î8Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMnet Plus¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÄ°¼Ô¡Ê¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ËÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¡£1Æü1²ó¡¢8¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£ÅêÉ¼³ä¹ç¤Ï´Ú¹ñ¤¬50¡ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ñ¤¬50¡ó¤ÎÈæÎ¨¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢½¸·×¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÉ¼¿ô¤ÏÅÀ¿ô¤È¤·¤Æ´¹»»¤µ¤ìÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£217¥õ¹ñ¤Ç¤ª¤è¤½6296Ëü7080É¼¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£
1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¤Ç5¥Á¡¼¥à¤¬¥Ð¥È¥ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç10ËüÅÀ¤º¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ¡Öplot twist¡×1¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡Öplot twist¡×2¥Á¡¼¥à¤Ï30ËüÅÀ¤º¤Ä³ÍÆÀ¤·¤¿¡£80¿Í¤ÎÆâ¡¢1°Ì¡Á48°Ì¤Î48¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬À¸Â¸¤·¡¢49°Ì¡Á80°Ì¤Î32¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÃ¦Íî¤È¤Ê¤ë¡£½ç°Ì¤Ï½é¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤´¤È¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ç°Ì¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤¬°ìÅÙ¤â½ç°Ì¤òÍî¤È¤µ¤º1°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É170¥õ¹ñ¤ÇÅêÉ¼1°Ì¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é2ÅÙ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ½Ð±éÁ°¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢º£²óÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆËÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÂçÀª¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ØHOLA SOLAR¡Ù¤Î¡ÖPlanet C ver.¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMAKEMATE1¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤Ï2°Ì¤Ë¡£¡Öº£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3°Ì¤Ë½ç°Ì¤òµó¤²¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¸«½¬¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤È´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢3°Ì¤È¤¤¤¦¹â¤¤½ç°Ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
º£²óTOP8¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥Þ¥µ¥È¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖPRODUCE101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢º£²óÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥¤Ï¡¢17°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Û
1°Ì¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë1249Ëü7772ÅÀ
2°Ì¡§¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë1127Ëü5276ÅÀ
3°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë807Ëü1897ÅÀ
4°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡ÊK¡Ë793Ëü6328ÅÀ
5°Ì¡§¥¤¡¦¥ê¥ª¡ÊK¡Ë765Ëü0903ÅÀ
6°Ì¡§¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¡ÊK¡Ë756Ëü9231ÅÀ
7°Ì¡§¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë655Ëü0521ÅÀ
8°Ì¡§¥Þ¥µ¥È¡ÊK¡Ë647Ëü6533ÅÀ
9°Ì¡§¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡ÊC¡Ë
10°Ì¡§¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡ÊK¡Ë
11°Ì¡§¥¹¥ó¡¦¥Û¥ó¥æ¡¼¡ÊC¡Ë
12°Ì¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¡ÊK¡Ë
13°Ì¡§¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ç¡¼¥¤¡¼¡ÊC¡Ë
14°Ì¡§¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¡ÊK¡Ë
15°Ì¡§¥¹¥ó¥¸¥¢¥ä¥ó¡ÊC¡Ë
16°Ì¡§¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡ÊK¡Ë
17°Ì¡§¥æ¥á¥¡ÊK¡Ë
18°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë
19°Ì¡§¥¤¡¼¥Á¥§¥ó¡ÊC¡Ë
20°Ì¡§¥½¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë
21°Ì¡§¥Á¥§¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
22°Ì¡§¥Ê¡¦¥æ¥ó¥½¡ÊK¡Ë
23°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥¸¥ç¥ó¡ÊK¡Ë
24°Ì¡§¥Ë¥¨¥ó¡¦¥Ü¡¼¡¦¥Û¥ó¡ÊC¡Ë
¡Ú2¥¹¥¿¡¼¡Û
25°Ì¡§¥Õ¡¼¡¦¥Ï¥ó¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
26°Ì¡§¥»¥ó¡ÊC¡Ë
27°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë
28°Ì¡§¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ó¥æ¡¼¡ÊC¡Ë
29°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥®¥å¡ÊK¡Ë
30°Ì¡§¥À¥ó¡¦¥Û¥ó¡¦¥Ï¥¤¡ÊC¡Ë
31°Ì¡§¥ê¡¼¡¦¥Ä¡¼¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë
32°Ì¡§¥Á¥§¥ó¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
33°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë
34°Ì¡§¥¸¥ã¥ó ¥°¥¢¥ó¥·¥å¡¼¡ÊC¡Ë
35°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥¤¥ë¡ÊK¡Ë
36°Ì¡§¥Û¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë
37°Ì¡§¥¥à¡¦¥É¥ó¥æ¥ó¡ÊK¡Ë
38°Ì¡§¥¿¥Ä¥¡ÊK¡Ë
39°Ì¡§¥è¥à¡¦¥¤¥§¥Á¥ã¥ó¡ÊK¡Ë
40°Ì¡§¥Á¥ç¡¦¥±¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë
41°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
42°Ì¡§¥¥à¡¦¥Æ¥¸¥ç¡ÊK¡Ë
43°Ì¡§¥¥à¡¦¥·¥Õ¥¡¥ó¡ÊK¡Ë
44°Ì¡§¥¥à¡¦¥¤¥ó¥Õ¡ÊK¡Ë
45°Ì¡§¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊK¡Ë
46°Ì¡§¥·¥å¥¨¡¦¥¹¡¼¥ì¥ó¡ÊC¡Ë
47°Ì¡§¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
48°Ì¡§¥æ¥ó¡¦¥ß¥ó¡ÊK¡Ë
--------------¤³¤³¤Þ¤Ç»ÄÎ±¡¢°Ê²¼Ã¦Íî--------------
¡Ú1¥¹¥¿¡¼¡Û
49°Ì¡§¥¤¡¦¥É¥ó¥Û¥ó¡ÊK¡Ë
50°Ì¡§¥Ð¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥¯¡ÊK¡Ë
51°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥å¥ó¥æ¡¼¡ÊC¡Ë
52°Ì¡§¥°¥ª¡¦¥¸¥§¥ó¡ÊC¡Ë
53°Ì¡§¥¥à¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥ó_B¡ÊK¡Ë
54°Ì¡§¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼ ¡ÊK¡Ë
55°Ì¡§¥½¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡ÊK¡Ë
56°Ì¡§¥Û¥ó¥º¡¼¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë
57°Ì¡§¥ä¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¡ÊK¡Ë
58°Ì¡§¥ê¥ª¥ó¡ÊK¡Ë
59°Ì¡§¥¥à¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡ÊK¡Ë
60°Ì¡§¥Ï¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¡ÊK¡Ë
61°Ì¡§¥ª¡¦¥¸¥å¥ó¥Û¡ÊK¡Ë
62°Ì¡§¥à¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
63°Ì¡§¥¸¥¢¥ó¥Õ¥¡¥ó¡ÊC¡Ë
64°Ì¡§¥Ó¥¨¥ó¥·¡¼¥æ¡¼¡ÊC¡Ë
65°Ì¡§¥¿¥¤¥¬¡ÊC¡Ë
66°Ì¡§¥¥à¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥ó_A¡ÊK¡Ë
67°Ì¡§¥¢¥ª¥· ¡ÊK¡Ë
68°Ì¡§¥ì¥ó¥·¥ç¥¦¡ÊK¡Ë
69°Ì¡§¥æ¥»¥ó¡ÊK¡Ë
70°Ì¡§¥Û¥ó¡¦¥¸¡¼¥Ï¥ó¡ÊC¡Ë
71°Ì¡§¥ä¥ó¡¦¥À¥¦¥£¥Ã¥È ¡ÊC¡Ë
72°Ì¡§¥É¥ó¡¦¥¸¥ó¥³¥ó¡ÊC¡Ë
73°Ì¡§¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
74°Ì¡§¥·¥ç¥¦¡ÊK¡Ë
75°Ì¡§¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¡ÊK¡Ë
76°Ì¡§¥³¡¦¥ß¥ó¡¦¥Á¥¨¡ÊC¡Ë
77°Ì¡§¥Î¡¦¥Õ¥£¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
78°Ì¡§¥¯¥ê¥»¥ó ¥ä¥ó¡ÊC¡Ë
79°Ì¡§¥¤¡¦¥¹¥ó¥Ù¥¯¡ÊK¡Ë
80°Ì¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥Æ¥æ¥ó¡ÊK¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×1°Ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÎý½¬À¸
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×½é¤ÎÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½
2²óÌÜ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¤Ï7·î26Æü¤«¤é8·î8Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMnet Plus¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÄ°¼Ô¡Ê¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ËÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¡£1Æü1²ó¡¢8¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£ÅêÉ¼³ä¹ç¤Ï´Ú¹ñ¤¬50¡ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ñ¤¬50¡ó¤ÎÈæÎ¨¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢½¸·×¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÉ¼¿ô¤ÏÅÀ¿ô¤È¤·¤Æ´¹»»¤µ¤ìÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£217¥õ¹ñ¤Ç¤ª¤è¤½6296Ëü7080É¼¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£
1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¤Ç5¥Á¡¼¥à¤¬¥Ð¥È¥ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç10ËüÅÀ¤º¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ¡Öplot twist¡×1¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡Öplot twist¡×2¥Á¡¼¥à¤Ï30ËüÅÀ¤º¤Ä³ÍÆÀ¤·¤¿¡£80¿Í¤ÎÆâ¡¢1°Ì¡Á48°Ì¤Î48¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬À¸Â¸¤·¡¢49°Ì¡Á80°Ì¤Î32¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÃ¦Íî¤È¤Ê¤ë¡£½ç°Ì¤Ï½é¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤´¤È¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ç°Ì¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢¡¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤¬1°Ì¤ò¥¡¼¥×
BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤¬°ìÅÙ¤â½ç°Ì¤òÍî¤È¤µ¤º1°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É170¥õ¹ñ¤ÇÅêÉ¼1°Ì¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é2ÅÙ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ½Ð±éÁ°¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢º£²óÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆËÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÂçÀª¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ØHOLA SOLAR¡Ù¤Î¡ÖPlanet C ver.¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMAKEMATE1¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤Ï2°Ì¤Ë¡£¡Öº£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3°Ì¤Ë½ç°Ì¤òµó¤²¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¸«½¬¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤È´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢3°Ì¤È¤¤¤¦¹â¤¤½ç°Ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
º£²óTOP8¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥Þ¥µ¥È¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖPRODUCE101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢º£²óÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥¤Ï¡¢17°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖBOYS PLANET¡×Âè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°
¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Û
1°Ì¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë1249Ëü7772ÅÀ
2°Ì¡§¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë1127Ëü5276ÅÀ
3°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë807Ëü1897ÅÀ
4°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡ÊK¡Ë793Ëü6328ÅÀ
5°Ì¡§¥¤¡¦¥ê¥ª¡ÊK¡Ë765Ëü0903ÅÀ
6°Ì¡§¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¡ÊK¡Ë756Ëü9231ÅÀ
7°Ì¡§¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë655Ëü0521ÅÀ
8°Ì¡§¥Þ¥µ¥È¡ÊK¡Ë647Ëü6533ÅÀ
9°Ì¡§¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡ÊC¡Ë
10°Ì¡§¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡ÊK¡Ë
11°Ì¡§¥¹¥ó¡¦¥Û¥ó¥æ¡¼¡ÊC¡Ë
12°Ì¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¡ÊK¡Ë
13°Ì¡§¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ç¡¼¥¤¡¼¡ÊC¡Ë
14°Ì¡§¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¡ÊK¡Ë
15°Ì¡§¥¹¥ó¥¸¥¢¥ä¥ó¡ÊC¡Ë
16°Ì¡§¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡ÊK¡Ë
17°Ì¡§¥æ¥á¥¡ÊK¡Ë
18°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë
19°Ì¡§¥¤¡¼¥Á¥§¥ó¡ÊC¡Ë
20°Ì¡§¥½¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë
21°Ì¡§¥Á¥§¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
22°Ì¡§¥Ê¡¦¥æ¥ó¥½¡ÊK¡Ë
23°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥¸¥ç¥ó¡ÊK¡Ë
24°Ì¡§¥Ë¥¨¥ó¡¦¥Ü¡¼¡¦¥Û¥ó¡ÊC¡Ë
¡Ú2¥¹¥¿¡¼¡Û
25°Ì¡§¥Õ¡¼¡¦¥Ï¥ó¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
26°Ì¡§¥»¥ó¡ÊC¡Ë
27°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë
28°Ì¡§¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ó¥æ¡¼¡ÊC¡Ë
29°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥®¥å¡ÊK¡Ë
30°Ì¡§¥À¥ó¡¦¥Û¥ó¡¦¥Ï¥¤¡ÊC¡Ë
31°Ì¡§¥ê¡¼¡¦¥Ä¡¼¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë
32°Ì¡§¥Á¥§¥ó¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
33°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë
34°Ì¡§¥¸¥ã¥ó ¥°¥¢¥ó¥·¥å¡¼¡ÊC¡Ë
35°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥¤¥ë¡ÊK¡Ë
36°Ì¡§¥Û¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë
37°Ì¡§¥¥à¡¦¥É¥ó¥æ¥ó¡ÊK¡Ë
38°Ì¡§¥¿¥Ä¥¡ÊK¡Ë
39°Ì¡§¥è¥à¡¦¥¤¥§¥Á¥ã¥ó¡ÊK¡Ë
40°Ì¡§¥Á¥ç¡¦¥±¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë
41°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
42°Ì¡§¥¥à¡¦¥Æ¥¸¥ç¡ÊK¡Ë
43°Ì¡§¥¥à¡¦¥·¥Õ¥¡¥ó¡ÊK¡Ë
44°Ì¡§¥¥à¡¦¥¤¥ó¥Õ¡ÊK¡Ë
45°Ì¡§¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊK¡Ë
46°Ì¡§¥·¥å¥¨¡¦¥¹¡¼¥ì¥ó¡ÊC¡Ë
47°Ì¡§¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
48°Ì¡§¥æ¥ó¡¦¥ß¥ó¡ÊK¡Ë
--------------¤³¤³¤Þ¤Ç»ÄÎ±¡¢°Ê²¼Ã¦Íî--------------
¡Ú1¥¹¥¿¡¼¡Û
49°Ì¡§¥¤¡¦¥É¥ó¥Û¥ó¡ÊK¡Ë
50°Ì¡§¥Ð¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥¯¡ÊK¡Ë
51°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥å¥ó¥æ¡¼¡ÊC¡Ë
52°Ì¡§¥°¥ª¡¦¥¸¥§¥ó¡ÊC¡Ë
53°Ì¡§¥¥à¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥ó_B¡ÊK¡Ë
54°Ì¡§¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼ ¡ÊK¡Ë
55°Ì¡§¥½¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡ÊK¡Ë
56°Ì¡§¥Û¥ó¥º¡¼¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë
57°Ì¡§¥ä¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¡ÊK¡Ë
58°Ì¡§¥ê¥ª¥ó¡ÊK¡Ë
59°Ì¡§¥¥à¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡ÊK¡Ë
60°Ì¡§¥Ï¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¡ÊK¡Ë
61°Ì¡§¥ª¡¦¥¸¥å¥ó¥Û¡ÊK¡Ë
62°Ì¡§¥à¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
63°Ì¡§¥¸¥¢¥ó¥Õ¥¡¥ó¡ÊC¡Ë
64°Ì¡§¥Ó¥¨¥ó¥·¡¼¥æ¡¼¡ÊC¡Ë
65°Ì¡§¥¿¥¤¥¬¡ÊC¡Ë
66°Ì¡§¥¥à¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥ó_A¡ÊK¡Ë
67°Ì¡§¥¢¥ª¥· ¡ÊK¡Ë
68°Ì¡§¥ì¥ó¥·¥ç¥¦¡ÊK¡Ë
69°Ì¡§¥æ¥»¥ó¡ÊK¡Ë
70°Ì¡§¥Û¥ó¡¦¥¸¡¼¥Ï¥ó¡ÊC¡Ë
71°Ì¡§¥ä¥ó¡¦¥À¥¦¥£¥Ã¥È ¡ÊC¡Ë
72°Ì¡§¥É¥ó¡¦¥¸¥ó¥³¥ó¡ÊC¡Ë
73°Ì¡§¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
74°Ì¡§¥·¥ç¥¦¡ÊK¡Ë
75°Ì¡§¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¡ÊK¡Ë
76°Ì¡§¥³¡¦¥ß¥ó¡¦¥Á¥¨¡ÊC¡Ë
77°Ì¡§¥Î¡¦¥Õ¥£¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
78°Ì¡§¥¯¥ê¥»¥ó ¥ä¥ó¡ÊC¡Ë
79°Ì¡§¥¤¡¦¥¹¥ó¥Ù¥¯¡ÊK¡Ë
80°Ì¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥Æ¥æ¥ó¡ÊK¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û