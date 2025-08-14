◆西武3―2ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）

5位西武がアクシデントにも負けずに、1点差勝利で首位ソフトバンク相手の連敗を6で止めた。打球を右上腕付近に受けた先発の郄橋光成が2回で降板。さらに古賀悠斗の本塁打で3回に先制しながら、緊急登板で力投していた2番手の糸川亮太が5回に逆転2ランを浴びた。

立ちこめた嫌な空気を払拭したのが6回だった。3番手の山田陽翔が三者凡退で流れを引き寄せると、直後に打線も奮起した。2死二塁でタイラー・ネビンが申告敬遠で歩かされると、村田怜音が意地の同点打を放ち、J・D・デービスが勝ち越し打で再逆転した。

「2打席凡退していましたが、球の見え方的には良かった。自分と勝負となっても『いけるだろうな』と思って打席に入りました」。ヒーローの村田が分厚い胸を張った。11日まで3試合続けて複数安打を放っていた。197センチ、112キロ。「僕は気持ちで打つタイプ」と言い切る5番打者が巨体に負けず、大きな仕事をやってのけた。

「勢いのあるソフトバンクをたたけたことは大きいですが、この後の戦い方が大事になる」。西口監督は口元を引き締めた。無理もない。15日からは4・5ゲーム差で追う3位オリックスとの3連戦。直接対決の先陣を託すのはエースの今井達也だ。（上岡真里江）