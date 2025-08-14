新テニミュ＆ヒロアカ・岡本悠紀＆元宝塚・白姫あかり、第1子誕生を報告 「かわいい天使」写真を添え
ミュージカル俳優・岡本悠紀、妻で元宝塚歌劇団・花組娘役の白姫あかりが14日、それぞれのSNSを更新し、第1子誕生を報告した。
【写真】岡本悠紀＆元宝塚・白姫あかりの第1子男児 赤ちゃんショット
岡本は自身のXを通じて「無事、元気な男児が誕生しました」と明かし、「かわいい天使を頑張って出産してくれた妻と、元気いっぱいに舞い降りてきてくれた息子、献身的に支えて下さった病院の方々や家族…そして、いつも応援して下さる皆さま！全てのご縁に、心から感謝しております」と感謝をつづった。
白姫はインスタグラムで「私事ではございますが この度、第一子となります男児を出産いたしましたことをご報告させていただきます」と、赤ちゃん写真を投稿。
続けて「皆さまから沢山のパワーをいただいたので私も産まれてきてくれた赤ちゃんもとってもとっても元気です」と伝え、「妊娠中から全力でサポートしてくれた夫とこれからも力を合わせて新しい日々を大切に重ね3人で共に成長していきたいと思います」と記した。
岡本は1989年1月7日生まれ。舞台『僕のヒーローアカデミア』プレゼント・マイク役、ミュージカル『新テニスの王子様』鬼十次郎役、舞台『鋼の錬金術師』 マース・ヒューズ役など。
白姫は2005年に宝塚歌劇団91期生として入団。花組で娘役として活躍。19年11月に退団後、オリックス生命の終身保険「RISE」TVCM、釣りビジョン『TSURInaKIBUN』などに出演。2024年1月1日に結婚を発表した。
