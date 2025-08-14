先ほどからドル円の買い戻しが加速しており、１４７円台半ばまで上げ幅を拡大。本日は東京時間に１４６円台前半まで一時下落していたが、その下げを解消している。米国債利回りの上げが加速しており、それに追随した動きとなっている。本日の２１日線が１４７．８５円付近に来ており、目先の上値メドとして意識される。



朝方発表の７月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）を受けてドル高が強まっており、ドル円の買い戻しを加速させている。米ＰＰＩは前月比で０．９％高、前年比で３．３％と予想を大きく上回った。さすがに前日まで高まっていた利下げ期待は後退し、短期金融市場では、完全に織り込んでいた９月の利下げ期待が９５％程度の確率まで低下している。それでも利下げをほぼ確実視しているとも言えるが、少なくとも一部で出ている０．５０％の大幅利下げは無さそうだ。



米雇用統計から今週のインフレ指標を受けてＦＲＢは、どう判断するのか悩ましい状況に追い込まれているが、その点については来週のワイオミング州ジャクソンホールで行われるＦＲＢの年次総会待ちといたところかもしれない。



USD/JPY 147.46 EUR/JPY 171.80

GBP/JPY 199.70 AUD/JPY 95.73



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

