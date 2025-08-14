『ウェンズデー2』大けが負ったウェンズデーが復活！ 9.3配信「パート2」予告編が公開
9月3日に配信される、鬼才ティム・バートンが監督・製作総指揮を務めるNetflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2のパート2の予告編が公開された。映像では、パート1の終盤で大けがを負ったウェンズデーが復活し、学園の生徒たちと次々に起こる事件に立ち向かう姿が描かれている。さらに、シーズン1で命を落としたはずの学園の前校長ラリッサ・ウィームス（グウェンドリン・クリスティー）も再び姿を現し、クライマックスに向けてさらなる波乱が予感される。
【動画】前校長ラリッサ・ウィームスも再登場！ 『ウェンズデー』シーズン2パート2予告編
先週から配信されたシーズン2パート1は、配信直後にNetflix週間グローバルTOP10（英語シリーズ）で1位を獲得し、さらに、日本におけるNetflix週間シリーズTOP10でも2位にランクイン。ウェンズデーの孤高でミステリアスな姿や、闇と陰謀が渦巻くスリリングな物語に注目が集まっているほか、すでにシーズン3の発表もされ、さらなる盛り上がりを見せている。
ネヴァーモア学園に通うウェンズデーは新学期を迎えるも、次から次へと奇妙な事件が襲来。学園内ではストーカーから命を狙われ、学園の外では目玉をくりぬかれる殺人事件が立て続けに発生。さらにウェンズデーは、未来を断片的に覗くことができる幻視能力で、ルームメイトであるイーニッドの“死”を目撃してしまう。
しかし、彼女の目からは黒い涙が流れるようになり、幻視能力を使えない事態に…。公開されたパート2の予告編に最初に映し出されるのは、病院のベッドの上で突然意識を取り戻したウェンズデー。そして病室には、そんなウェンズデーに対して不敵な笑みを向けるネヴァーモア学園の前校長ラリッサ・ウィームスの姿が。シーズン1のクライマックスで、学園の寮母でありながら裏では殺人モンスターの顔を持つタイラー（ハンター・ドゥーハン）を操っていた黒幕マリリン・ソーンヒル（クリスティーナ・リッチ）によって命を奪われたはずのラリッサが再びウェンズデーの前に姿を現した理由とは一体…？
シーズン1では対立していた2人だが、今シーズンでその関係性は変化するのか？ さらに、ウェンズデーが勢い良く斧を振りかざした途端、激しく火花が散るシーンやウェンズデーと母モーティシア、そしてシーズン2のパート1から登場した祖母へスターの3人が水晶玉を中心に顔を突き合わせる姿など、クライマックスを前にさらなる波乱が巻き起こる雰囲気が漂っている。
ラストには、森の中でモンスターに立ち向かうウェンズデーやイーニッド、ビアンカ（ジョイ・サンデー）、エイジャックス（ジョージー・ファーマー）らが映し出されているが、再びネヴァーモア学園を揺るがす事件の全貌とは果たして――。
パート1でイーニッドを救う手掛かりがウィローヒル精神科施設にあることを疑ったウェンズデーは、叔父のフェスター（フレッド・アーミセン）を施設に潜入させ、ある人物について調査するよう依頼。パート1のラストでフェスターを解放するために自らも施設に侵入したウェンズデーは、そこに収容されていたものの檻から脱走したハイドことタイラーと再会するが…。
パート2の予告には、紫色のフードを被ったネヴァーモア学園の生徒たちに混ざって身を潜めるタイラーが映し出されているが、彼の次なる狙いとは？ そして、ウィローヒル精神科施設に隠された秘密とイーニッドに迫る“死の影”との関連は…？
シーズン1では、ドラマ内のダンスシーンが世界的なバイラル現象を巻き起こし、レディー・ガガの楽曲「Bloody Mary」を使用したTikTok動画が数百万件投稿されるなど、SNS上での大きな広がりを見せた本作。この流れを受けてガガ本人がTikTokに参加。そしてついにレディー・ガガがシーズン2へのゲスト出演を果たすことも決定している。彼女が果たしてどのように登場するのかにも、期待が高まる。
Netflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2のパート1は独占配信中、パート2は9月3日より世界独占配信。
