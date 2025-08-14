中山美穂似の美人ギャルがタイプロ出身のイケメンとショッピングデートへ。手を繋ぎ、猛アタックを受ける一幕があった。

【映像】中山美穂似の美人ギャルの水着姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして男性ダンス＆ボーカルグループWATWINGの八村倫太郎が参戦した。

カクテルシャッフルで共にIsland BLUEへとやって来たあゆと（21歳／大学生）と中山美穂に似ていると話題のあん（26歳／nutsモデル）は2人でショッピングデートへ。お揃いのハットを購入し、互いに似合いそうな服を買ってプレゼントし合った。

そしてカフェでドリンクを飲みながら「まだあんちゃんはセカイくんの方が気持ち強い？」と恋敵セカイ（28歳／パーソナルトレーナー）の名前をあげるあゆと。するとあんは「楽しいんだけど、あゆとといる時も。その楽しいが恋愛感情じゃなくて友達みたいな感情の方の楽しいになっちゃってるかも」と率直な想いを打ち明けた。あんの言葉に落ち込むあゆとを見て、スタジオの屋敷は「それはショックやな、あゆとも。辛いなぁ」とコメント。あゆとは「離れるかもしれないし、手つないでいい？」と尋ね、あんの手を取ると「俺はあんちゃんが好きやし付き合いたいと思うし、だからもうちょっと一緒にいたい」と真っ直ぐな想いを告白した。