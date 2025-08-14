【ワシントン＝淵上隆悠】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は１４日、米ＦＯＸニュースの番組で、１５日にアラスカ州で行われる米露首脳会談後に、両首脳が共同記者会見を開く予定だと明らかにした。

会談はトランプ大統領とロシアのプーチン大統領による１対１の協議後、両国の高官らが加わる拡大会合に移行し、昼食を取りながら続ける想定だとした。

これに関連して、タス通信によると、ユーリー・ウシャコフ露大統領補佐官は１４日、米露首脳会談が１５日午前１１時半（日本時間１６日午前４時半）頃から、米軍のエルメンドルフ・リチャードソン統合基地で行われると明らかにした。

ウシャコフ氏も、米露間で首脳による共同記者会見と、高官らが参加する拡大会合を実施する方向で調整が進められているとの認識を示した。その上で、露側からは自身とセルゲイ・ラブロフ外相、アンドレイ・ベロウソフ国防相、米露の経済協力を担当するロシア直接投資基金のキリル・ドミトリエフ総裁ら５人が参加すると説明した。

一方、タス通信はドミトリー・ペスコフ露大統領報道官の話として、首脳会談を踏まえた成果文書の署名は予定されていないとも伝えている。

また、露大統領府の発表によると、プーチン氏は１４日、米露首脳会談に向け、政府高官などと会議を開いた。会議の冒頭、プーチン氏はトランプ政権の姿勢について言及し、「十分にエネルギッシュで誠実に努力している」と評価した。