14日午後11時18分ごろ、静岡県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は静岡県中部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、静岡県の静岡駿河区です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□静岡県
静岡駿河区

■震度2
□静岡県
静岡清水区　熱海市　伊豆市
伊豆の国市　沼津市　富士宮市

□山梨県
富士河口湖町

■震度1
□静岡県
静岡葵区　島田市　藤枝市
川根本町　下田市　東伊豆町
南伊豆町　松崎町　西伊豆町
函南町　三島市　富士市
裾野市　静岡清水町　長泉町
小山町　浜松浜名区　浜松天竜区

□山梨県
富士吉田市　都留市　大月市
西桂町　忍野村　山中湖村
鳴沢村　甲府市　山梨市
南アルプス市　山梨北杜市　甲斐市
笛吹市　甲州市　早川町
身延町　山梨南部町

□埼玉県
秩父市

□千葉県
館山市

□神奈川県
相模原緑区　山北町　箱根町
湯河原町

□愛知県
新城市　豊根村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。