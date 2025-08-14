静岡県で最大震度3の地震 静岡県・静岡駿河区
14日午後11時18分ごろ、静岡県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は静岡県中部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、静岡県の静岡駿河区です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□静岡県
静岡駿河区
■震度2
□静岡県
静岡清水区 熱海市 伊豆市
伊豆の国市 沼津市 富士宮市
富士河口湖町
■震度1
□静岡県
静岡葵区 島田市 藤枝市
川根本町 下田市 東伊豆町
南伊豆町 松崎町 西伊豆町
函南町 三島市 富士市
裾野市 静岡清水町 長泉町
小山町 浜松浜名区 浜松天竜区
□山梨県
富士吉田市 都留市 大月市
西桂町 忍野村 山中湖村
鳴沢村 甲府市 山梨市
南アルプス市 山梨北杜市 甲斐市
笛吹市 甲州市 早川町
身延町 山梨南部町
□埼玉県
秩父市
□千葉県
館山市
□神奈川県
相模原緑区 山北町 箱根町
湯河原町
□愛知県
新城市 豊根村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。