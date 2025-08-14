40・50代が持ちたい「上品バッグ」→【ハニーズ】なら5,000円以下で買えるって、、！

そろそろバッグを新調したい40・50代へ。手頃なプライスで実用性も高見えも叶えるアイテムを探すのは、なかなか難しいもの。そこでおすすめしたいのが【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「上品バッグ」です。5,000円以下とは思えない高級感のある仕上がりが魅力。ハンド・ショルダーの2WAY仕様で、コーデに合わせて変えられるのも嬉しいポイントです。気負わず持てて日々の装いを格上げしてくれそうな優れものを厳選したので、ぜひチェックして。

利便性とデザイン性を兼備したスクエアトート

【GLACIER lusso】「ハンドル2wayトート」〈ダークブルー〉\4,980（税込）

ダークブルー × グレーと知的な配色が目を引くトート。上品なレザー調素材やゴールドカラーの金具が高見え効果を発揮しそう。使い勝手の良さそうな縦型スクエアで、A4サイズも収納可能です。交通系ICカードや社員カードなど、すぐに取り出したいものを入れられそうなポーチが付属。内側には小物を入れるポケットや、タブレットなどを入れるのに便利そうなクッションポケットつきと実用性も抜群。オンからオフまで毎日でも使いたくなるような逸品です。

クラシカルなベルトモチーフ × 高見えレザー調素材

【GLACIER lusso】「リップケース付配色バッグ」〈ボルドー〉\4,980（税込）

一点投入でコーデをグッとレディライクに格上げできそうなバッグ。ベルトモチーフを用いたクラシカルなデザイン、エレガントなレザー調素材がきちんと感をプラス。派手過ぎないのに、さりげなく華やかさを与えるボルドー × ブラウンの配色もポイントです。コスメポーチを取り出すことなく、出先でササッと塗り直せるリップケース付き。通勤から、お呼ばれなどキレイ見えさせたいシーンまで頼れる予感大です。

洗練された佇まいで大人の品格を

【GLACIER lusso】「フラップハンドバッグ」\4,480（税込）

過度な装飾がないミニマルデザインのハンドバッグ。レザー調素材、ゴールドカラーのアクセント留め具や底鋲と、シンプルながらも洗練見えするポイント満載。クラシカルなフラップ蓋は、中の荷物が見えにくいというメリットも。フォーマルにきめたいときには手持ちで、デニムパンツやスウェットなどカジュアルな装いにはショルダーで。通勤から週末のお出かけまで、幅広く活躍しそうな名品です。

コロンとしたフォルムが大人可愛いボストン型

【GLACIER lusso】「ボストンバッグ」\4,480（税込）

柔らかい雰囲気のニュアンスカラー、コロンとしたフォルムが魅力のボストンバッグ。上品なレザー調素材、アクセントになるストラップが高見えをサポート。コンパクトなサイズ感ながらも、マチ幅は約9cmと収納力も期待大。キレイ見えはキープしつつ、落ち着いたカラーリングでコーデにほどよい抜け感をプラスしてくれそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子