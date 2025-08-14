¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÎ´»Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê·ëº§»ØÎØµ±¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡¡7·î¤Ë·ëº§È¯É½¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¿¢Ìî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¸ì¤ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÎ´»Ë¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤ÈÄ®ÅÄÏÂ¼ù¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤é¤¬13Æü¡¢¡Ø²Æ¤Î¥Þ¥ó¥²¥2DAYS¥¸¥ã¥Ã¥¯ in IMM THEATER¡Ù¤Î°Ï¤ß¼èºà²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡È¤¢¤ë¿Í¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤È13Æü¤Ë¡¢¤è¤·¤â¤È¤ÎÌ¡ºÍ·à¾ì4´Û¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²Æ¤Î¥Þ¥ó¥²¥2DAYS¥¸¥ã¥Ã¥¯in IMM THEATER¡Ù¡£¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Ï13Æü¡¢¶âµûÈÖÄ¹¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¥Ø¥Ã¥É¤é¤È¶¦¤ËMC¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà²ñ¤Çº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¥¹¥Ù¥Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ë¥¹¡¦¿¢Ìî¹ÔÍº¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Õ¤ì¡Ö¤¹¤´¤¯¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¹ÔÍº¤µ¤ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡È¤³¤ó¤À¤±¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢²¶±ü¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤¡¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¯¸À¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¾Ð¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê·ëº§»ØÎØµ±¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¿¢Ìî¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¤ÏÅìÀ¾¤«¤éÌó30ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅì¤ÈÀ¾¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¸ß¤¤°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÀ¾¤¬¤¤¤Ã¤¿¤éÅì¤â¤¤¤¯¤¾¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤â¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤òºÇ½é¡¢Åì¤ÈÀ¾¤ËÊ¬¤±¤¿¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡È¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤âµ¯¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£