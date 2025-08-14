¡Ö¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬º£µ¨2ÇÔÌÜ¤òÌÔ¾Ê¡¡6²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¿½¹ð·É±ó¤â¡Ä2¼ÔÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇºÆµÕÅ¾µö¤¹
¡¡¢¡À¾Éð3¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê14Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢6²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨3¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢5²ó¤Þ¤Ç¸Å²ìÍªÅÍ¤Î¥½¥í¤Ë¤è¤ë1¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤¬5²ó¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢6²ó¤ËºÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¹ßÈÄ¡£2»àÆóÎÝ¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤¬¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó¤Î¿½¹ð·É±ó¤òÁªÂò¤·¤¿¸å¡¢Â¼ÅÄÎç²»¤ËÆ±ÅÀÂÇ¡¢J¡¦D¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤È2¼ÔÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÄÅ¤Ï¡Ö¡Ê6²ó¤Ë¡ËÂÇ¤Á¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£