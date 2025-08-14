◇パ・リーグ ロッテ4―9日本ハム（2025年8月14日 エスコンF）

ロッテは3年ぶりの1軍登板となった先発・河村が3回2/3を5安打5失点で黒星。

打線は相手を3本上回る12安打を放つも、拙攻で4得点にとどまった。

これで6連敗。借金は最多を更新する24に膨らんだ。

以下、試合後の吉井理人監督との主な一問一答。

――河村投手は

「立ち上がりに四球を出して“しまった”っていう気持ちがあって。（1死後に許した）三盗は絶対駄目って、みんな分かってるんで、そこでちょっとパニックになったかな。そこで0点で抑えにいこうと思って、結局3点取られちゃった。ちょっともったいない立ち上がりだった」

――ボール自体は

「いいボールもあった。彼の手術前の真っすぐ、まだそこまで戻っていないんで。真っすぐが戻ってくれれば十分、1軍でいけるピッチャーだと思います」

――2番手の菊地投手も3失点

「今日は（河村と）どっちを先発か迷ったんですけど、河村でいって菊地。2人で6から7イニングと思っていたんですけど、菊地に関しては2軍でやったことが出せなかったので、ちょっと残念な結果になったかな。もう1回やり直してもらおうかなと思っています」

――打線に関して

「集中力を切らさずに、よく最後まで頑張ってくれたと思います」

――打線は若い選手が経験を積んでいる段階だと

「そうですね。特に走者ありの場面での打撃は、まだやっぱり下手というか、経験から来るものだとは思うんで。うまくできてないんで、入れ込みすぎてるんだと思うんですけど」