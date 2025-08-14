発売から5周年を迎えた絵本『パンどろぼう』の期間限定イベントが行われ、多くの親子やファンが会場を訪れました。大人もハマる『パンどろぼう』の魅力を取材しました。

2020年に1作目が発売されてから、シリーズ累計450万部を突破している絵本『パンどろぼう』。“令和で一番売れている児童書”で、グッズ化やアニメ化されるほど話題となっています。作品は、おいしいパンを探し求め、盗みを繰り返す主人公『パンどろぼう』の表情が魅力のひとつになっています。

親子で来場していた40代の母親は、パンどろぼうの物語について「オチが面白い。思っていたのと違う展開がすごく好きです」と笑顔を見せました。

今回、『パンどろぼう』の5周年を記念して行われたイベント『パンどろぼう 5周年フェスティバル』（14〜17日開催）では、“おおきなパンどろぼう”との撮影会や、ステップを踏んでパンどろぼうを移動させるアトラクションを体験することができます。

来場者の中には、大人だけで来場するファンの姿も。このイベントのために、夫婦で仙台から来たという30代の男性は、パンどろぼうの魅力を「仕事で大変だった時に、見つめると癒やされて頑張ろうっていう気持ちになりますね」と語りました。

（8月14日放送『news every.』より）