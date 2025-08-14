わがままボディのグラドルが大学生を呼び出し大胆キス！「一番大好きです」と想いを告白した。

【映像】わがままボディグラドルが大学生にキスする瞬間

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして男性ダンス＆ボーカルグループWATWINGの八村倫太郎が参戦した。

6日目の夜、それぞれの島で運試しの道連れシャッフルが行われることに。Island Pinkではだいすけ（24歳／大学生・モデル）が赤貝を引き当てた。みれい（24歳／グラビアアイドル）ともも（24歳／小悪魔agehaモデル）の間で揺れていただいすけは、ももを選んでIsland Blueに行くことに。まさかの決断に、スタジオの屋敷は「かわいそすぎるって！」と絶叫し、峯岸も「みれいずっと想ってたのに〜」と悲嘆の声を上げた。やっと再会できただいすけの選択に、涙を流し背を向けるみれい。スタジオでは「かわいそう」「辛い」と声が上がり、当のみれいもインタビューで「頭が真っ白です」と号泣した。

その後、みれいはだいすけと2ショットタイムを設けることに。だいすけはももを選んだ理由を聞かれると「ももちゃんをもう少し知りたいなって…」と答え、「みれいのことは嫌いになっちゃった？」と尋ねるみれいに「それはなるわけないでしょう」と苦笑いを浮かべた。そして「今まで1度も言ったことなかったんだけど、だい君のことが1番大好きです」と告白するみれい。2人は見つめ合い、長いキスをした。さらに「最後まで諦めずに、みれいはだいくんを想い続けます」と宣言するみれい。複雑な表情を浮かべるだいすけにスタジオの峯岸は「どういう心境なんだろう！？」とツッコミを入れ、屋敷は「みれいちゃんよう言ったよ！」と称賛をおくった。