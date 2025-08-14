“整形総額1000万円超え”のスタイル抜群美女が三角関係のライバルにやきもき。「私とも手つないでほしい」と大胆アピールする一幕があった。

【映像】“整形総額1000万円超え”スタイル抜群美女の水着姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして男性ダンス＆ボーカルグループWATWINGの八村倫太郎が参戦した。

もも（24歳／小悪魔agehaモデル）はみれい（24歳／グラビアアイドル）と2ショット中のだいすけ（24歳／大学生・モデル）を連れ去り、2ショットへ。「今日みれいちゃんPINKに来たじゃん？ブレスレットを渡す時イチャイチャしすぎ。ちょっとやきもち妬いたんだけど」と、三角関係のライバルであるみれいにやきもちを妬いたことを明かし「（2ショットデートでも）うちが来た時にお手てつないでて、不安になってる」と想いを打ち明けた。それを聞き、困った表情を浮かべるだいすけ。ももは「私はだいすけくんのことしか考えてない」と宣言し「私とも手つないでほしい」と両手を差し出した。それを聞いて「いいよ」とももの手を握るだいすけ。スタジオの峯岸はすかさず「上書き！」とツッコミを入れていた。