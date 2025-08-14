2025年8月8日、日本のアニメ情報サイト「アニメ！アニメ！」で「一番笑えるアニメといえば？」との読者アンケートの結果が発表され、中国のSNS・微博（ウェイボー）で反響が寄せられている。

アンケートは7月24日〜30日に実施され、112人が回答。男女比は、男性約35％、女性約65％と女性が多く、年齢層は19歳以下が約40％、20代と30代が各約15％と若年層が中心だったという。

ランキング1位は「銀魂」、2位は「フードコートで、また明日。」、3位は「斉木楠雄のΨ難」、4位は「この素晴らしい世界に祝福を！」、同率5位は「おそ松さん」と「鬼滅の刃」、「絶体絶命でんぢゃらすじーさん」、「ハヤテのごとく！」、「秘密結社鷹の爪」、「ボボボーボ・ボーボボ」だった。

また、以下同率11位は「イカボードとトード氏」、「ウィッチウォッチ」、「ギャグマンガ日和」、「ぐらんぶる」、「クレヨンしんちゃん」、「文豪ストレイドッグス」、「僕とロボコ」、「マッシュル-MASHLE-」だった。

この結果に中国のネットユーザーからは、「『鬼滅の刃』って本気？」「『鬼滅の刃』って笑えるアニメなのか？」「『鬼滅の刃』？。私が何回泣いたか知ってるの？」「どうして『鬼滅の刃』がランキングに入ってるの？」と疑問の声が相次いだ。

また、「『月刊少女野崎くん』が入ってないのはどうして？」「『らんま1/2』がランキングに入ってないのはちょっと問題じゃない？」「笑えるアニメに『男子高校生の日常』がないなんてありえない」と指摘するコメントもあった。

一方で、「1位は文句なし！」「『銀魂』は4〜5回は見たな」「『銀魂』はやっぱりすごいよね」「『銀魂』の1位は絶対変わらない」「みんな『銀魂』の笑いのレベルを認めてるみたいだね」「『銀魂』は間違いなく、僕に新しい世界の扉を開いてくれたよ」と1位に共感する声も寄せられた。

さらに、「『斉木楠雄のΨ難』は絶対入るよね。笑いが止まらない」「どれも面白いよね。ベテランのアニメファンとしては選べないよ」「『クレヨンしんちゃん』は食事中に必ず見る！60歳になっても見てそうだな」とのコメントも集まった。（翻訳・編集/岩田）