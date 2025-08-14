ワーナー ブラザース スタジオジャパン合同会社が14日、日本初となるハリー・ポッター旗艦店『ハリー・ポッター ショップ 原宿』をオープン。開店前から1200人が入店待ちをしていた人気店を取材しました。

『ハリー・ポッター ショップ 原宿』は、ホグワーツ魔法魔術学校の敷地内に広がる、魔法動物たちが暮らす『禁じられた森』をテーマに、魔法動物・ヒッポグリフのバックビークのディスプレーや、映画に登場したアイテムなどと出会えるショップ。午前11時の開店直後に来店した留学生は「始発で来ました。着いたのは午前5時40分くらい」とかなり早い時間から待っていたと語りました。

■鍵開けの呪文でテープカット

前日のオープン記念イベントに続き、オープニングセレモニーにも映画でドラコ・マルフォイを演じた俳優のトム・フェルトンさん（37）が登場。つえを構えると、鍵開けの呪文『アロホモラ』を唱えテープカットを行いました。

■来店した人たちのお目当ては？

多くの人が朝から訪れた『ハリー・ポッター ショップ 原宿』は、開店時には200人が入店。店舗に入るために必要な整理券は午後3時頃には配布が終了するほどの人気ぶりでした。

最初に入店した“ハリポタ”ファンたちに話を聞くと、グリフィンドールのローブで訪れた女性は「記念すべきタイミングに立ち会いたかった」と語り、悪役・ヴォルデモートのファンだという女性は「（店舗）限定のピンバッジとか、原宿の靴下が気になっている」と限定グッズを買いに来たとコメントしました。

2階に設置された原宿限定のフードなどを楽しめる『バタービールバー』にも多くの人が。人気のバタービール（800円）を飲んだ人は「おいしいです」「今日のは格別です。甘くておいしい！」と興奮気味に語りました。