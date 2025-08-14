【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の妹、金与正（キムヨジョン）党副部長は１４日付の談話で、韓国の李在明（イジェミョン）政権による対北融和政策を「小細工」と非難し、南北対話に応じない姿勢を改めて強調した。

ロシアと蜜月関係を築いて後ろ盾を得たことに加え、米韓同盟を重視する李政権への反発が強硬姿勢の背景にあるとみられる。

朝鮮中央通信が同日、談話の内容を伝えた。与正氏は、談話の中で韓国を「米国に忠誠を尽くす手先で、忠実な同盟国」と批判し、「（南北）関係を改善する意志は全くないということについて数回にわたって明らかにしてきた」と断じた。

１８日から始まる、朝鮮半島有事を想定した定例の合同軍事演習「乙支（ウルチ）フリーダム・シールド（自由の盾）」を巡っても「韓国の敵対的実体が改めて確認されるであろう」と切り捨てた。

与正氏は７月２８日にも南北対話を拒否する談話を発表している。

韓国の李政権は６月の発足以降、朝鮮半島の緊張緩和に向け、北朝鮮に対して融和的な政策を進めてきた。今月４日には、南北軍事境界線付近で、北朝鮮の体制批判を行うために設置されていた拡声機の撤去に着手した。

韓国軍は９日、北朝鮮が韓国に向けて設置していた騒音放送用の拡声機について、撤去する動きを確認したと発表し、北側が韓国に呼応する措置をとったとの見方が広がっていた。

ただ、与正氏は１４日の談話で「拡声機を撤去したことはなく、撤去する意向もない」と主張した。これに対し、韓国軍は１４日、北側がこれまでに拡声機１台を撤去したことを確認しているとし、与正氏の説明は虚偽だと反論した。

韓国統一省は１４日、「朝鮮半島の緊張緩和と平和構築のためには、南北双方の誠意ある姿勢と持続的な措置が必要だ」とのコメントを発表したが、北朝鮮との対話の糸口すらつかめない状況が続いている。