¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÉÍ¸ýµþ»Ò¡Ê£´£·¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¡Öº£Æü¤ÏÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤À¡¼¡£Á°È±¤ÏÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²£¤ÎÈ±¤À¤±¡¢¤È¤Æ¤âÃ»¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È±¤ò·ë¤Ö¤È¡¢£²ËçÌÜ¤Î²èÁü¸«¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶ÚÆùÈþ¤¬Èþ¤·¤¤¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÈ±·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶¡Á²Ä°¦¤¤¡×¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ì¡×¡¢¡Ö¶¯¤½¤¦¡×¡¢¡ÖÉ±¥«¥Ã¥È¤«¤Ê¡×¡¢¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÇÆµ¤¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤­¤ì¤¤¤À¡¼¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£